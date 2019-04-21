بنك البركة سورية يوزّع أرباحاً بقيمة 5.25 مليارات ليرة سورية

عقدت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة اجتماعها السنوي بتاريخ 15/4/2019، حيث استمع مساهمو البنك خلال الاجتماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وباقي بنود جدول الأعمال، وقد وافقت الهيئة العامة غير العادية خلال الاجتماع على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح إجمالية مقدارها (5.250) مليارات ليرة سورية على المساهمين ما يعادل 105% من رأسمال البنك المكتتب به موزعة على النحو التالي:

– أسهم منحة بقيمة (5) مليارات ليرة سورية ما نسبته 100% من رأس مال البنك بواقع سهم لكل سهم، وبذلك تم رفع رأس مال بنك البركة من خمسة مليارات إلى عشرة مليارات ليرة سورية.

– أرباح نقدية بقيمة (250) مليون ليرة سورية بما يعادل 5% من القيمة الاسمية للأسهم بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم.

وبهذه المناسبة صرّح رئيس مجلس الإدارة عدنان أحمد يوسف بأن تحقيق بنك البركة سورية لمثل هذه النتائج في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، إنما يعتبر إنجازاً مهماّ لكل الأطراف ذات العلاقة وتدل على العمل والجهد المضني المبذول من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في سبيل تحقيقه، ومثل هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا تضافر الجهود على المستويات الوظيفية كافة، واتباع إستراتيجيات وسياسات سليمة.

وفي سياق متصل صرّح الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد اللـه حلبي «نبارك لأنفسنا وللسادة المساهمين تحقيق هذا الإنجاز الذي يُعد علامة فارقة على مستوى القطاع المصرفي الخاص في سورية، وكل إنجاز من هذا النوع لا بد أن يكون مبنياً على أسس متينة وخطط وبرامج عمل متكاملة يقوم بتنفيذها فريق عمل متجانس، وكلي ثقة بأن توزيعات الأرباح التي تمت الموافقة عليها قد أثلجت صدور السادة المساهمين لأنها كانت أكبر من توقعاتهم، وبإذن اللـه سنستمر بالعمل على النهج نفسه للأعوام القادمة لتحقيق معدلات نمو متقدمة بما يلبي طموحات السادة المساهمين من جهة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى».

وعن آلية تنفيذ عملية توزيع الأرباح على المساهمين أوضح حلبي أنه يجري حالياً العمل على تنفيذ قرار الهيئة العامة غير العادية بتوزيع الأرباح بشقيه النقدي وأسهم المنحة وفق الإجراءات القانونية وسوف يُعلــن عن تاريخ بــدء التوزيــع بعــد الانتهــاء مــن الحصــول على الموافقات اللازمة من الجهات الوصائيــة ذات العلاقة.