«الاتصالات» لـ«الوطن»: تحويل أرقام الهواتف السداسية إلى سباعية في جميع المحافظات

كشف مصدر مسؤول في الشركة السورية للاتصالات لـ«الوطن» عن خطة وضعتها الشركة لتحويل جميع الأرقام الهاتفية الأرضية من فئة السداسية إلى السباعية في المحافظات التي ما زالت الأرقام فيها سداسية.

وبيّن المصدر أن سبب التحويل جاء مع زيادة التوسعات في المقاسم الهاتفية والمجمعات الضوئية نتيجة زيادة عدد المشتركين، الأمر الذي يدفع الشركة إلى تأمين أرقام جديدة، لكون الترقيم القديم على الفئة السداسية لم يعد كافياً للاستمرار بالتوسعات في المقاسم.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل الأرقام من سداسية إلى سباعية في محافظة طرطوس بعد اللاذقية، مشيراً إلى وجود عدّة محافظات أخرى ما يزال الترقيم فيها سداسياً إضافة إلى طرطوس وهي محافظات درعا والسويداء والرقة ودير الزور والحسكة.

وكان قد أعلن فرع الشركة السورية للاتصالات باللاذقية أن تغيير الأرقام جاء لضرورات فنية، وبهدف توحيد الترقيم في كل المحافظات السورية والتوسع في المقاسم، إضافة إلى إمكانية تأمين ميزات موحدة على مستوى المحافظات، للفعاليات الاقتصادية والحكومية كميزة الرقم الرباعي المختصر.

ومن جانبه أكد مدير اتصالات اللاذقية عادل الجبيلي لـ«الوطن» أن سيتم تحويل جميع الأرقام في محافظة اللاذقية بين 30 نيسان الجاري والأول من أيار القادم بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، منوهاً بأنه تم إعلام جميع المشتركين في المحافظة عبر الوسائل الموجودة حالياً لضمان التحويل بكل سهولة.

وكشف الجبيلي أنه تم تصميم برنامج خاص لأجهزة الأندرويد بهدف تسهيل عملية التعرف إلى الأرقام الجديدة بعد الإضافة بكل سهولة من خلال تزويد البرنامج بالرقم القديم ليصار إظهار الرقم الجديد، لافتاً إلى وجود نحو 320 ألف رقم هاتفي لمشتركين بالمحافظة.