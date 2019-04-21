وزارة الكهرباء تتجه لزيادة تعويض عمالها للأعمال الخطرة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» عن توجه وزارة الكهرباء لرفع قيمة المبالغ المالية التعويضية لعمال الكهرباء في المهن التي تصنف بالخطرة، مبيناً أن القيمة المالية التعويضية عن الأعمال الخطرة التي يتقاضاها عمال الكهرباء حالياً تبلغ 5 بالمئة من قيمة الراتب المقطوع فقط لا أكثر.

وبعد الرجوع لمهندسين في الوزارة بينوا أن التعويض يبلغ ألف ليرة سورية فقط لا غير شهرياً للأعمال الخطرة.

وحسب المصدر، تصنف الأعمال الخطرة بشكل خاص لعمال المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتوزيعها على التوترات المنخفضة والمتوسطة والعالية، موضحاً أن الوزارة حالياً تتجه إلى رفع التعويض عن الأعمال الخطرة في الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أنه إلى الآن لم يحدث أي قرار واضح حول الموضوع متأملاً أن يكون هناك شيء ملموس في الأيام القادمة.

ولفت المدير إلى أن إصدار هذا القرار يسهم بشكل كبير في تحسين طبيعة التعويض الذي يتقاضاه هؤلاء الفئة من العمال، مشيراً إلى أن ما يصرف اليوم لهم هو وفقاً للقانون فقط.

وكانت قد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً يتضمن تشميل عاملين إضافيين بالأعمال الشاقة والخطرة حيث بيّن القرار أبرز هذه التعديلات التي تتضمن تشميل العاملين بأعمال الصيانة والطوارئ على مختلف التوترات الكهربائية (عال- متوسط- منخفض) 220- 380 فولط وما فوق الذين يتعرضون للقوس الكهربائي بأحكام المرسوم 346 لعام 2006 حيث كانت تنحصر حالات تشميل العاملين في الأعمال المذكورة أعلاه في التوتر والقوس الكهربائي باستطاعة 66 كيلو فولط وما فوق.