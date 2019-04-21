الإمارات و«إسرائيل» جنباً إلى جنب في مناورات عسكرية في اليونان

في تطوّر لافت في التطبيع بين دولة الإمارات العربية والاحتلال الإسرائيلي، كشفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية مؤخراً، أن سلاح الجو الإماراتي شارك في مناورات عسكرية مشتركة مع سلاح الجوّ الإسرائيلي في اليونان.

وشارك طيّارون من الإمارات وإسرائيل جنباً إلى جنب في مناورة «Iniohos 2019» التي انتهت يوم 12 نيسان الجاري، بحضور العديد من الدول كالولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص في قاعدة «إندرافيدا» اليونانية.

وتساءل الصحفي نير ديفوري الذي أعد التقرير وجاء بعنوان «تطبيع في الجو»: «من كان يصدق أن طيارين من الإمارات وإسرائيل يشاركون في مناورة مشتركة، ويتدربون جنباً إلى جنب مع طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي؟».

وأوضح الصحفي الإسرائيلي أنه حاول التحدث مع الطيارين الإماراتيين، لكنهم رفضوا باعتبار أنه «غير مسموح لهم التواصل مع وسائل الإعلام».

وكشف قائد القاعدة الجوية الإسرائيلية «رمات دفيد»، عن أن قائد أحد الأسراب في سلاح الجو الإسرائيلي، توجه بعد أداء مهمة قتالية إلى الطيارين الإماراتيين، وقام بمصافحتهم جميعاً.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «جيروسلم بوست» الإسرائيلية، أن الهدف من المناورة المشتركة هو تحسين القدرة على التنسيق بين أسلحة جو الدول المشاركة في المناورة، والتدرب على كيفية مواجهة تهديدات مركبة، وتعزيز القدرات القتالية.

من جهته، وصف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أمس المناورة المشتركة بين قوّات إماراتية وإسرائيلية في اليونان بـ«العار الكبير».

وأضاف أبو زهري: «ما حصل تشجيع للصهاينة القتلة وطعنة كبيرة للأمة والشعب الفلسطيني».

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها كل من الإمارات و«إسرائيل» في مناورات عكسرية جنباً إلى جنب، حيث شارك الجانبان في مناورة «العلم الأحمر» التي استضافتها القوات الجويّة الأميركيّة في آب 2016.

يُذكر أنه تشهد الآونة الأخيرة تقرباً واضحاً بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الخليجية، برز بشكل واضح في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطة عُمان ولقائه السلطان قابوس بن سعيد في تشرين الأول 2018.

وبالإضافة إلى العديد من النشاطات الرياضية التي حضرها إسرائيليون في كل من الإمارات وقطر، تباهت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بزيارتها مسجد «الشيخ زايد بن سلطان» في أبو ظبي، بدعوة رسمية من الشيخ محمد بن زياد في 29 تشرين الأول الماضي.