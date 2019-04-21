أتباع النظام التركي يهاجمون ماكرون لاستقباله وفداً من «قسد»

هاجم ما يسمى «المجلس التركماني»، المنضوي في «الائتلاف» المعارض الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له، استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفداً من «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، وذلك في موقف يتناغم مع موقف النظام التركي.

وانتقد «المجلس» في بيان، استقبال ماكرون وفداً من «قسد» التي يهيمن عليها «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا» الكردي، وقال: «إن استقبال ماكرون وفدا من قوات سورية الديمقراطية، أظهر مرة أخرى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة و«إسرائيل» وفرنسا هو الداعم الدولي لتنظيم قسد الإرهابي»، بحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.

وأكد البيان، أن «وحدات حماية الشعب الكردية (الجناح العسكري لـبا يا دا، والعمود الفقري لـقسد) يواصل ارتكاب جرائم ضد المدنيين في المناطق التي يحتلها»، مضيفاً: «ندين بشدة الدعم الذي يقدمه ماكرون للتنظيم الإرهابي الانفصالي».

يذكر أن «المجلس التركماني» تم تشكيله مؤخراً بدعم من النظام التركي لإثارة النعرات الإثنية في سورية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، مساء الجمعة، أن ماكرون «استقبل وفداً من قوات سورية الديمقراطية»، وتعهد للوفد بمواصلة دعم «قسد» بدعوى مواصلة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وعلى خلفية ذلك، انتقد النظام التركي بشدة الجمعة، الرئيس الفرنسي لاستقباله وفداً من «قسد»، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي اكسوي في بيان «ندين استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفد ما يسمى قوات سورية الديمقراطية».

وبحسب أعضاء في وفد «قسد» الذين استقبلهم ماكرون، فقد تعهد لهم الإبقاء على قوات فرنسية إلى جانب «قسد» وتقديم دعم مادي لإعادة الإعمار والخدمات العامة لمناطق سيطرتهم في شمال البلاد.

ويوماً بعد يوم يزداد الخلاف التركي الغربي على خلفية دعم الغرب لـ«قسد» في شمال شرق سورية، على حين يواصل النظام التركي انتقاد الدعم الغربي لـ«قسد».

ويعتبر النظام التركي الذي يحتل أجزاء من شمال سورية «وحدات حماية الشعب» امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يقود تمرداً ضد نظام أردوغان منذ عام 1984، ويصنفها على أنها تنظيم إرهابي.

وفي إطار التهديدات التركية المتتالية بشن عمل عسكري ضد «وحدات الحماية» في شمال شرق سورية، قال المتحدث باسم الخارجية التركية الجمعة: إن «تركيا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية أمنها القومي».