صباغ يشيد بمواقف فلاحي العراق المساندة لسورية

أشاد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أمس، بمواقف فلاحي العراق المساندة للشعب السوري في معركته ضد الإرهاب، في حين اعتبر الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية العراقية أن معركة سورية والعراق ضد الإرهاب واحدة.

وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن صباغ التقى في مقر إقامته في العاصمة العراقية بغداد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية العراقي حسن التميمي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

ونوه صباغ خلال اللقاء بمواقف فلاحي العراق المساندة للشعب السوري في معركته التاريخية ضد الإرهاب.

من جانبه جدد التميمي موقف فلاحي العراق المساند لسورية، مؤكداً أنه يعبر عن العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والعراقي.

وقال التميمي: «إن معركة سورية والعراق ضد الإرهاب وداعميه هي معركة واحدة ضد عدو واحد».

حضر اللقاء سفير سورية في بغداد صطام الدندح والوفد السوري المشارك في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق الذي أنهى أعماله في بغداد (السبت).

وأول من أمس، بحث صباغ في مقر إقامته بدار الضيافة الرئاسية في بغداد، مع وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي تطوير العلاقات الثنائية بين سورية والعراق.

وأكد صباغ خلال اللقاء أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية وتبادل الخبرات والاستثمار بين البلدين الشقيقين.

من جهته أعرب الدليمي عن ترحيبه بمشاركة سورية في مؤتمر برلمانات دول جوار العراق الذي عقد السبت في بغداد، منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين سورية والعراق.

وقال الدليمي: إن «العراق حريص على نمو وتطور العلاقات الثنائية مع الشقيقة سورية على جميع الصعد من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة وسعياً إلى بلوغ التكامل الاقتصادي» لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات والاستثمار بين البلدين لإعمار ما دمره الإرهاب.