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التصديق على الوكالات بيد قضاة النيابة … الشعار: لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية

| محمد منار حميجو

الإثنين, 22-04-2019

كشف وزير العدل هشام الشعار أنه تم التكليف لتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، موضحاً أنه كان هناك لجنة قديمة إلا أنه توقف عملها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الشعار أن اللجنة المكلفة تعديل قانون العقوبات أنهت أعمالها بعد ست سنوات وحالياً يدرس في إدارة التشريع.
وفيما يتعلق بموضوع تصديق الوكالات أكد الشعار أن الوزارة اتخذت قراراً بتصديق الوكالات من النيابة العامة في كل منطقة فيها كاتب بالعدل من دون أن يصدق عليها المحامي العام، مشيراً إلى أنه جاء لتبسيط الإجراءات وتخفيفاً للازدحام بعدما كان هناك طوابير من المراجعين أمام مكتب المحامي العام لتصديق الوكالات.
وأضاف الشعار: بهذا القرار ستقل معاناة المواطنين سواء المادية أم الجسدية، ضارباً مثلاً في منطقة اليرموك يوجد كاتب بالعدل فبعد تنظيم الوكالة بإمكان صاحبها أن يصدقها من النيابة العامة في المنطقة من دون أن يتكبد عناء القدوم إلى دمشق، وكاشفاً أن تزوير الوكالات تراجع إلى صفر بالمئة.

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