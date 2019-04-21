«المركزي»: لا تثقوا بالأخبار غير الصادرة عنّا … دولار «السوداء» يتخطى عتبة 560 ليرة

سجلت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة وتخطت في دمشق عتبة 560 ليرة وسط حالة ترقب واسعة لاتجاه سعر صرف الدولار أمام الليرة، في حين يحافظ الصرف المركزي على سعر 435 ليرة للدولار أي بفارق بين السعرين لمصلحة «السوداء» تتجاوز نسبته 29 بالمئة.

وأرجع رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق عدنان سليمان هذه الارتفاعات الحاصلة بالدولار بأنها ترتبط مرة باشتداد الحصار الاقتصادي وتحديداً في قطاع حوامل الطاقة ومرة أخرى بسبب الطلب الداخلي على القطع الأجنبي تجارياً لتمويل الاستيراد وخاصة المشتقات النفطية من الدول المجاورة.

من جهته نفى المصرف المركزي صدور بعض التعاميم المنسوبة له نشرتها بعض المواقع منها قرار منسوب له متعلق بتمويل المستوردات، مؤكداً أنها مزورة وغير صحيحة.

ودعا المركزي المواطنين إلى عدم الوثوق بالأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية التي تستهدف النيل من الاقتصاد والليرة السورية.