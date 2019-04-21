بتكليف من الرئيس الأسد … عزام يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد

هنأ الرئيس بشار الأسد الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، بمناسبة عيد الفصح المجيد، متمنياً لهم وللسوريين جميعاً الخير والسلام.

وبتكليف من الرئيس الأسد زار وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، وقدم تهاني رئيس الجمهورية بعيد الفصح المجيد، إلى غبطة البطريرك يوسف العبسي وإلى أبناء الطائفة الكريمة.

وفي أبرشية السريان الكاثوليك الأنطاكية، نقل وزير شؤون رئاسة الجمهورية بحسب «سانا»، تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة المطران إلياس طبي رئيس أساقفة دمشق وإلى أبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد.

كما زار عزام كنيسة مار سركيس التابعة لمطرانية الأرمن الأرثوذكس، وقدم تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة المطران أرماش نالبنديان رئيس أساقفة دمشق، وإلى المطران يوسف أرناؤوطي مطران طائفة الأرمن الكاثوليك بالعيد المجيد، وإلى أبناء الطائفتين الكريمتين.

وفي الكنيسة الإنجيلية الوطنية بدمشق، نقل عزام تهاني الرئيس الأسد إلى القس بطرس زاعور راعي الكنيسة، وأبناء الطائفة الكريمة بعيد الفصح المجيد.

كما قدم عزام إلى المطران سمير نصار مطران طائفة الموارنة، والأب بهجت قرقاش كاهن الرعية في دير اللاتين بدمشق تهاني الرئيس الأسد لأبناء الطائفتين الكريمتين بهذه المناسبة.

وختم الوزير عزام زيارته في كنيسة الكلدان، ونقل تهاني الرئيس الأسد إلى الأب مالك ملوس راعي الكنيسة الكلدانية في دمشق وإلى أبناء الطائفة الكريمة بالعيد المجيد.

بدورهم عبر رؤساء الطوائف المسيحية عن تقديرهم وامتنانهم الكبير لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس الأسد لمشاركة سيادته لهم في أعيادهم مؤكدين أن المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية حالياً تتطلب من جميع أبنائها المزيد من التكاتف ورص الصفوف والاعتماد على الذات بمزيد من التحدي والإرادة لمواجهة الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري الذي كان بتلاحمه ودعمه للجيش العربي السوري شريكاً في الانتصار على الإرهاب متضرعين إلى اللـه تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وأن يوفق الرئيس الأسد ويرعاه لما فيه خير الوطن.