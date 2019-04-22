محراب معبد (بل التدمري) في المتحف الوطني في دمشق

ضمن احتفال رسمي تقوم وزارة الثقافة، المديرية العامة للآثار والمتاحف بعرض نموذج من سقف محراب معبد (بل التدمري) في متحف دمشق الوطني في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

يذكر أنه قد وصل إلى المتحف الوطني في دمشق نموذج من سقف محراب معبد بل التدمري الذي جرى تدميره من العصابات الإرهابية، وقد قام فنانون إيطاليون بتصنيع هذه القطعة بإشراف من جمعية لقاء الحضارات الثقافية التي يرأسها فرانشيسكيني روتلي رئيس بلدية روما النائب والوزير السابق والبعثة الإيطالية العاملة في إيبلا، وهو تعبير عن الوقوف إلى جانب التراث السوري ودعمهم لكل من يعمل على حماية هذا التراث ورعايته. وقد تمت صناعة النسخة المذكورة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وبدقة كبيرة مع إضافة المؤثرات من ألوان ومواد تقليدية لإعطائها الطابع الأثري القديم لسقف محراب معبد بل الذي يتميز بزخارفه ونقوشه الجميلة والنادرة.

الجدير ذكره أن طول القطعة المذكورة يزيد على 4م وعرضها نحو 1.5م وسماكتها 80 سم ووزنها 190كغ. وقد جرى عرضها في مبنى الكولسيوم وفي مبنى الأمم المتحدة في روما، كما عرضت في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل ومقر اليونيسكو في باريس وجرى إهداؤها إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف.