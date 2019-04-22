الشياطين الحمر بين نعيم الشامبيونز وجحيم خدمة العدو التقليدي … لهيب البوندسليغا والبريميرليغ مستمر حتى النهاية

يبدو أن المنافسة على لقب بطولة الدوري في إنكلترا وألمانيا ستستمر حتى الأنفاس الأخيرة، فالبايرن يرتقي بنقطة واحدة فوق دورتموند قبل أربع مراحل من نهاية السباق، وليفربول يعتلي السيتي بفارق نقطتين مع امتلاك النادي المانشستراوي مباراة مؤجلة سيلعبها غداً مع غريمه في المدينة مانشستر يونايتد، والشياطين الحمر واقعون بين نارين، نار الفوز والحفاظ على الأمل الكبير بخطف إحدى بطاقات الشامبيونزليغ في الموسم المقبل وهذا مهم للنادي إستراتيجياً وجذباً للاعبين الذين يتطلع إلى ضمهم مدرب الفريق النرويجي سولسكيار، ولكن هذه الخدمة لنفسه ستكون لعدوه اللدود ليفربول وهذا يؤرق جماهير أولد ترافورد المنقسمة في أمنياتها وتطلعاتها، لكن ما هو مهم أن ليفربول ينتظر نتيجة هذه المباراة بفارغ الصبر، ومن حسن حظ السيتي أن المباراة تأجلت من يوم 16 آذار إلى يوم غدٍ، فاليونايتد كان في أحسن حالاته قبل أربعين يوماً مع سولسكيار خلافاً لما هو عليه الحال بعد ثلاثية برشلونة ورباعية إيفرتون أمس الأول التي مزقت الفريق نفسياً.

في الدوري الألماني السباق محتدم بين الزعيم التاريخي للمسابقة بايرن ميونيخ ونادي دورتموند الذي تصدر في مراحل كثيرة ولكن النفس الطويل المطلوب للتتويج أظهره البايرن في المراحل الأخيرة وخصوصاً في مباراة الفريقين مؤخراً التي حسمها البافاري بخماسية نظيفة جعلته بموقع مثالي للحفاظ على اللقب، والبايرن أمله كبير لتحقيق الثنائية حيث يلعب غداً مع مضيفه بريمن في نصف نهائي الكأس بعد 96 ساعة من مباراتهما في الدوري التي فاز بها البايرن بطريقة صعبة جداً.

وفي اتجاه آخر لم تبح مواقع الهبوط بكامل أسرارها في الدوريين، ففي إنكلترا هبط هيدرسفيلد وفولهام والتنافس قائم بين كارديف وبرايتون على البطاقة الثالثة، وفي ألمانيا يحوم الخطر حول هانوفر الذي يلفظ أنفاس البقاء وما زال التنافس بين نورنبيرغ 18 نقطة وشتوتغارت 21 نقطة لمعرفة الهابط الثاني والفريق الذي سيخوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية.

سجل النتائج

في الدوري الإنكليزي حسم السيتي مباراته مع توتنهام لمصلحته بهدف ضمن المرحلة 35 وفي بقية المباريات سجلت النتائج التالية: وولفرهامبتون * برايتون صفر/صفر، ويستهام * ليستر سيتي 2/2، هيدرسفيلد * واتفورد 1/2، بورنموث * فولهام صفر/1، نيوكاسل * ساوثهمبتون 3/1، إيفرتون * مان يونايتد 4/صفر، كارديف سيتي * ليفربول صفر/2، الآرسنال * كريستال بالاس 2/3، وأمس لعب تشيلسي مع بيرنلي.

في المرحلة 30 من البوندسليغا حافظ البايرن على الصدارة بفوزه يوم السبت على بريمن بهدف وفي بقية المباريات سجلت النتائج التالية: ليفركوزن * نورنبرغ 2/صفر، ماينز * دوسلدورف 3/1، أوغسبورغ * شتوتغارت 6/صفر، مونشن غلادباخ * لايبزيغ 1/2، شالكه * هوفنهايم 2/5، هيرتا برلين * هانوفر صفر/صفر، فرايبورغ * دورتموند صفر/4.

تعويض السيتي

بعد خروجه من ربع نهائي دوري الأبطال على يد توتنهام رد السيتي الدين وفاز على توتنهام بهدف مبكر سجله فودين ليحقق السيتي ثلاثة انتصارات على توتنهام مقابل خسارة يتيمة في أربع مواجهات جمعتهما، ومع ذلك كان فوز توتنهام الأعلى شأناً أوروبياً، وفوز السيتيزينز هو العاشر على التوالي في بطولة الدوري فبقي أمله كبيراً للحفاظ على اللقب.

وعلى الضفة الأخرى حقق ليفربول الفوز السادس على التوالي والتاسع توالياً في جميع المسابقات على أرضية ملعب مضيفه كارديف بثنائية نظيفة، وجاء الثاني من علامة الجزاء التي أثارت جدلاً سواء في احتسابها وهذا ما وجده الناقد لينيكر قراراً صحيحاً، أم من حيث المسدد حيث رفض ميلنر تركها لمحمد صلاح الذي ينافس على لقب الهداف، فتجمد رصيده عند 19 هدفاً إلى جوار أغويرو هداف السيتي وأوباميانغ هداف آرسنال.

المدفعجية لم يستفيدوا من خسارة توتنهام واليونايتد فوقعوا بشرك كريستال بالاس الذي عطل على آرسنال ومدربه إيمري فرصة تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي في الدوري، بل كان على موعد مع السقوط الثاني على أرضية ملعب الإمارات بعد خسارة الجولة الافتتاحية أمام السيتي.

ومع خسارة الثلاثي الطامح للمنافسة على مركز مؤهل للشامبيونز ربما كان تشيلسي المستفيد الأكبر من خلال مباراته المتأخرة أمس.

مؤجلات

اليوم وغداً ستكون جماهير الكرة الإنكليزية على موعد مع قيام المباريات المؤجلة، فيلتقي اليوم عند التاسعة وخمس وأربعين دقيقة توتنهام مع برايتون في مباراة مهمة للطرفين وواتفورد مع ساوثمبتون في مباراة هامشية نوعاً ما.

وغداً في التوقيت ذاته يتقابل وولفرهامبتون مع آرسنال في مباراة مفصلية للضيف، وبتمام العاشرة يخوض اليونايتد والسيتي مباراة تقرير المصير من جوانب عدة.

كأس ألمانيا

تقام اليوم وغداً مباراتا نصف نهائي كأس ألمانيا، فيلتقي اليوم هامبورغ أحد أندية الدرجة الأولى مع ضيفه لايبزيغ بتمام العاشرة إلا ربعاً، وسبق لهامبورغ أن أحرز اللقب مرتين آخرهما موسم 1975/1976.

وغداً في التوقيت ذاته يحل البايرن ضيفاً على بريمن ومعلوم أن البايرن هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بثماني عشرة مرة، على حين سبق لبريمن التتويج باللقب ست مرات آخرها موسم 2008/2009، وكان البايرن خسر نهائي النسخة الماضية أمام فرانكفورت بشكل مفاجئ بهدف لثلاثة يوم التاسع عشر من أيار الفائت.