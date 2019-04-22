استقالة الشمالي وعودة المعسعس

بعد نهاية مباراة الساحل والحرفيين قدّم مدرب الساحل عمار شمالي استقالته إلى إدارة النادي، ولامتصاص غضب جماهير النادي عقدت الإدارة اجتماعاً مطولا ودعت إليه بعض إعلاميي المواقع الإلكترونية وتم الحديث بالاجتماع عن استقالة الشمالي ومن هو البديل وتقررت الموافقة على الاستقالة والتواصل مع مدرب الفريق السابق فراس معسعس من أجل العودة في المباريات الأربع المتبقية، ووعدت الإدارة بدفع مستحقات اللاعبين من رواتب ما قبل مباراة الوثبة القادمة وسيطر جو من التفاؤل على الحصة التدريبية الأولى.

وبعد استقالته سألنا الشمالي عن سبب الاستقالة فقال: الاستقالة هي من أجل مصلحة الفريق وهنا دخل على الخط مساعد المدرب مرهف دحبور وقال النيات غير صافية وما في رواتب ولا معالج ولا مسوؤل تجهيزات منذ أسبوع وهناك أمور تدور في الخفاء.