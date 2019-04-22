رياضة

سلة السيدات

الثلاثاء, 23-04-2019

بعناوين القوة والإثارة والندية يدخل فريقا الوحدة والثورة بكرة السلة للسيدات المباراة النهائية على لقب بطولة الدوري مساء اليوم في السادسة مساء بصالة الفيحاء بدمشق على أن يتجدد اللقاء مرة ثانية في لقاء الإياب يوم الإثنين القادم، وفي حال تعادلا في الفوز والخسارة سيلجأان للقاء فاصل في الثلاثين من الشهر الجاري، لقاء اليوم يحمل الكثير من العناوين أهمها أن مواجهات الفريقين هذا الموسم صبت في مصلحة الثورة، لذلك الوحدة سيلعب من أجل رد الدين وتأكيد أنه ما زال من طينة الكبار رغم التغييرات الكبيرة الطارئة على صفوفه، بينما الثورة بطل الكأس والعائد من مشاركة مهمة يتطلع لمواصلة عزفه على وتر الفوز والخروج بنتيجة اللقاء الأول.

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