أضرار جديدة على زراعات ريف طرطوس بسبب البرد والعاصفة

لا شك أن ما نعيشه هو ظروف جوية استثنائية من النواحي كافة فالأمطار مستمرة ونحن في نهاية شهر نيسان.. والأحاديث لا تنتهي في طرطوس عن الأضرار التي تسببت بها حبات البرد في هذه الأيام وخاصة على شتول التبغ وأشجار الفاكهة وكذلك الزيتون الذي أصيب بمرض عين الطاووس أيضاً.

وفي السياق بيّن رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن قطاع منطقة القدموس تعرض يوم الجمعة والسبت الماضيين لعاصفة قوية من حبات البرد أتت على مزروعات الفلاحين وأن الأضرار التي حصلت بنتيجتها تركزت بشكل خاص على الأشجار التي هي في طور الأزهار(الكرز والتفاح والزيتون والكرمة..) وكانت شديدة التأثير وكبيرة في جمعيات حمام واصل، خربة القبو، باملاخا، الكريم، نعمو الغربية، المروية، القديميسة، كرم التين، السميحيقة، الفنيتق، الدنبية، بدوقة، دير الجرد، التناخة, أما بالنسبة للتبغ فقد تفاوتت الأضرار من قطاع لقطاع حسب درجة النمو حيث تأثر القطاع الغربي من القدموس أكثر لكون زراعته مبكرة ونموها جيداً.

وطالب أسعد بلسان كل فلاح تضررت مزروعاته بضرورة التعويض, لأن الخسائر كبيرة وتفوق قدرة الفلاحين على التحمل.

من جهته أكد مدير الزراعة في طرطوس علي يونس أن الظروف الجوية هذه السنة استثنائية وتحتاج إلى رصد ومتابعة فكمية الأمطار تجاوزت معدلها السنوي بمقدار الضعف تقريباً.

وفيما يخص الأضرار أشار يونس إلى أنه من المبكر الحديث عن أضرار على موسم الزيتون فالأذى الميكانيكي الناتج عن حبات البرد ليس بالحجم الذي تم الحديث عنه, ولكن الضرر الرئيسي كان على شتول التبغ، إضافة إلى بعض الأضرار على اللوزيات والتفاحيات.

هذا وتتوزع كميات الأمطار الهاطلة هذه السنة حسب مراكز الرصد العائدة لمديرية الزراعة، بلغت كمية الأمطار الهاطلة في طرطوس حتى الآن /1677.9/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /848/ ملم وفي بانياس بلغت /1420/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /718.5/ ملم وفي صافيتا بلغت /1683.5/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1066/ ملم. وفي الدريكيش بلغت /1920/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1176.3/ ملم.

وفي الشيخ بدر بلغت /2122/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1238/ ملم. وفي برمانة المشايخ بلغت /2131/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1360/ ملم والقدموس بـ/2183/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1261/ ملم، وحمام واصل /1734.5/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1006.5/ ملم. والصفصافة بـ /1516/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /964.5/ ملم. ومشتى الحلو /1836.5/ ملم على حين يبلغ المعدل السنوي /1242.7/ ملم.