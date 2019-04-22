175 مهمة إسعاف وإنقاذ وإطفاء نفذها الدفاع المدني في حمص منذ بداية العام

بيّن مدير الدفاع المدني في حمص العميد نضال محلا لـ«الوطن» أن المديرية نفذت أكثر من 175 مهمة إطفاء وإسعاف وإنقاذ منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إضافة إلى تنفيذ عدة مهام أخرى ساهمت في فتح الطرقات وإعادة شريان الحياة لمحافظة حمص.

وفي التفاصيل أوضح أنه تم تنفيذ 10 عمليات إخماد لحرائق في عدد من أحياء المدينة ومنشآت حكومية و10 عمليات إنقاذ لمواطنين جراء الفيضانات وحوادث سير و15 عملية إسعاف لمصابين و12 عملية انتشال جثث ومقابر جماعية لشهداء عسكريين ومدنيين كانوا قد استشهدوا سابقاً في أنحاء مختلفة من مناطق دير فول والرستن وتلبيسة والسخنة وتدمر في ريفي حمص الشمالي والشرقي، إضافة إلى تنفيذ نحو 130 عملية شفط مياه من بعض الدوائر الحكومية وإزالة عوائق وتزويد مراكز الإيواء والحواجز العسكرية ووحدات الجيش في الريف الشرقي بالمياه وتدريب وتنفيذ بيانات عملية لمصلحة الدورات المنفذة.

وأضاف: إن المديرية نفذت خلال عام 2018 الماضي 450 مهمة منها 145 إطفاء و70 إنقاذ و30 انتشال جثث ومقابر جماعية و40 شفط مياه و150 مهمة تزويد بالمياه و25 جرف وإزالة عوائق، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تم إخماد حرائق كبيرة في أحراج الريف الغربي في كل من شين وهرقل والحواش الجوال والناصرة وغيرها.

أكد محلا أن المديرية تمتلك سيارات وآليات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات مثل كاميرات الكشف عن الأشخاص المحصورين ضمن الأنقاض وفي المياه وغيرها، إضافة إلى مجموعة من المقصات الهيدروليكية والمعدات التي تستخدم أثناء حوادث السير وعدد من المخدات والفرشات الهوائية التي تستخدم في حالات الإنقاذ والطوارئ من أماكن مرتفعة وعربات نجدة صغيرة.