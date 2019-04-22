العدل: دول عربية بدأت تتبع النهج نفسه الذي اتبعته سورية في إثبات الهلال

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد /3128/ تاريخ 10/4/2019 تحت عنوان: «بعد مئة عام على التوقيت الهاشمي… تحديث مواقيت الصلاة في المحافظات تمهيداً لرمضان… معراوي: «أجبرنا دولاً بما فيها خليجية لاتباع سورية في إثبات هلال الأشهر الهجرية» وبعد اطلاع القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي نبين لكم الآتي:

إن التصريح المنسوب للقاضي الشرعي الأول في صحيفتكم قد وردت فيه عبارات غير صحيحة، وأخرى غير دقيقة… فقد ذكر القاضي في تصريحه بأن العديد من الدول العربية بدأت تتبع النهج نفسه الذي اتبعته سورية في إثبات الهلال، وهو الجمع بين الشرع والعلم، بما في ذلك دول خليجية مثل الإمارات وغيرها، بدليل أن هذه الدول اتفقت معنا في دخول شهر شعبان خلافا للسعودية التي تنتهج نهجا آخر في الإثبات.

وإن بعض الفقهاء القدامى وأغلب الفقهاء المعاصرين أكدوا أنه يمكن الاستعانة بالحسابات الفلكية. فلو دلت الحسابات الفلكية على وجود الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري بشكل يسمح برؤيته لولا وجود المانع من غيم أو غبار فقد ثبت الشهر، ولو لم ير بالعين. وكان على الصحيفة المذكورة أن تلتزم الدقة في نقل المعلومات المصرح بها، والحفاظ على المصداقية في نقل التصريحات.

يرجى الاطلاع

مديرة المكتب الصحفي

ميساء جمول