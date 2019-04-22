الوطنية لصناعة المحولات الكهربائية والسورية للكابلات تشاركان في معرض حلب الدولي بأحدث المنتجات

شهد جناحا شركة «الوطنية لصناعة المحولات الكهربائية» وشركة «السورية للكابلات» في معرض حلب الدولي حضوراً كبيراً من قبل رجال أعمال سوريين ومقاولين ومتعهدي بناء ومهندسين وزوار المعرض، من أبرزهم محافظ مدينة حلب حسين دياب، حيث عرضت الشركتان أحدث منتجاتهما المصنعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية، تلبي حاجة السوق السورية المتنامية لهذه المنتجات.

وقد جاءت مشاركة شركتينا في المعرض إيماناً من رؤية مجموعتنا بضرورة دفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام انطلاقاً من إيماننا المطلق بدورنا الفعال بإعادة بناء سورية، وللتعريف بمنتجاتنا ومواصفاتها النوعية، وتعزيز ثقة الزبائن السوريين بجودة المنتج المحلي، وأيضاً لتعزيز المبيعات وخلق فرص أكبر للمنافسة بين المنتجات السورية من مثيلاتها الموجودة في المعرض.

وكان معرض حلب الدولي قد افتتح دورته الثانية برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل على أرض المدينة الرياضية بالحمدانية.

تعتبر شركة الكابلات الحديثة SMC إحدى أكبر الشركات الصناعية ذات الإنتاج المحلي المتكامل كماً ونوعاً في سورية، وقد أسست الشركة عام 1996 وفق قانون الاستثمار رقم 10، في وقت لم تستطع خلاله الشركات الموجودة في البلاد والمنتجة فعلياً إلا سد 60% من احتياجات السوق السورية، عدا عن أن سورية كانت تستورد كابلات التوتر المتوسط والعالي من الخارج لعدم وجود مصانع محلية قادرة على إنتاجها.

هذا ما دفع شركتنا SMC لإنشاء معمل القضبان النحاسية ذي الجودة العالية، بداية بمساعدة خبرات أجنبية قامت بتشغيل خطوط الإنتاج والإشراف عليها وأيضاً تدريب القوى العاملة المحلية، إلى أن توصلنا إلى إدارة محلية متكاملة، وبالتزام شركتنا بالحفاظ على الجودة العالية استطاعت الحصول على شهادة الآيزو.

1509001 من شركة SGS الإنكليزية وشهادة الجودة البريطانية BASEC كما نجحت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 دولة عربية وإفريقية.

وتعتمد الشركة الوطنية للمحولات NETC بإنتاج سلعها، عالية الكفاءة، على المعايير العالمية والتكنولوجيا الحديثة، وشهادة الآيزو الممنوحة لها حيث تم تصميم خطوط الإنتاج وفق المعايير المعتمدة من شركة ولسون الأسترالية لإنتاج المحولات الكهربائية بطاقة تتراوح من 50 حتى 5000 KVA، وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 6000 حتى 9000 محولة سنوياً.