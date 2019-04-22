برجك اليوم – الثلاثاء 23 نيسان 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الحظوظ جيدة جداً وأبواب الحياة مفتوحة إذا بذلت جهداً لتغير حياتك ولم تخف، غامر وخذ قرارات ولا تعتبر أن التغير مخاطرة فهو ليس كذلك إذا درست ما تفعل جيداً.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تفرح للدعم الخارجي وتعبر عن نفسك بطريقة جيدة ومؤثرة ومفهومة للآخرين، فالأصدقاء يقفون إلى جانبك في أزمة قد تعاني منها، فحاول أن تخفف من التوتر إذا وجد.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أشياء تريد فعلها وقد لا تنجزها ولكن عصبيتك لن تحل المشكلة، فقلل كلامك، لأنك مستعجل اليوم وليس هنالك أي مبرر للاستعجال فاحصد ما زرعت وكن صبوراً.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز التزم بأهدافك وكثّف جهودك وابتعد عن العزلة بل تغلب على مزاجك الرديء أحياناً واسع باتجاه الضروري، فقد تشعر بتأنيب ضمير بسيط لأنك لا تمنح عملك الاهتمام الكافي.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب حاول أن تمنع المشاكل وكن متيقظاً لأي طارئ وركز على إيجابيات وضعك المهني والشخصي، فكوكب الحب يجعلك تقترب من أحبائك وأصدقائك وقد تسليك الأمور الاجتماعية.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت نزق على الصعيد العاطفي والعائلي وقد تواجه بعض المشاكل الطارئة التي تحتاج إلى حلول سريعة، فالنتائج لن ترضيك كثيراً هذا اليوم فلا تزد متاعبك بعصبيتك أو انفعالك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول ربما تتخذ قراراً حاسماً في شأن يخصهم يحمل لك ارتياحاً فعلاقاتك سعيدة، فأنت تستمتع بالتعاطف ومن المناسب اليوم الدخول في نقاشات لتحل مشاكل كنت قد أجلتها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أحذرك من إسرافك فأنت مسرف بطبعك مع أني أظن أنك مشغول بإيفاء ديونك أكثر مما أنت مشغول بالصرف فأنت تصرف الضروري وهذا ما أ ظن أنك مجبور عليه.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تسعدك جاذبيتك وتستقطب الأنظار وقد يتلازم المسار العاطفي مع العائلي ليحملا الفرح، وتصادف ظروفاً مناسبة للوصول إلى قرارات ستجعل هذا الشهر مميزاً بقراراته وظروفه.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني فكر جيداً قبل أن تفعل أي شيء أمام أشخاص لا تثق بهم لا تقل أسرارك بسرعة، وخاصة للذين لا تعرفهم كفاية وأنصحك بالحذر من المخادعين ذوي النوايا السيئة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تجد علاقات ودية ومحبة ممن حولك أو تعارفاً على غرباء، متفائلاً بالجديد، واليوم للقاءات مثمرة ولعلاقات جيدة وأنت مليء بالنشاط للتعارف واستقبال الضيوف.