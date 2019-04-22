الآلاف يغادرون «الركبان» وتوقعات بخروج المزيد

كشفت مصادر خاصة لــ«الوطن»، أن دفعة جديدة من قاطني «مخيم الركبان» الواقع بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية، تضم مئات العائلات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، خرجت أمس من المخيم ووصلت إلى معبر جليغم.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الخارجين حتى ساعة إعداد هذه المادة، يقدر بأكثر من 2000 شخص، وتوقعت أن يزداد العدد خلال هذه الدفعة إلى نحو 3000 شخص خلال الساعات القادمة.

من جهة ثانية، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، أن ممثلي أميركا رفضوا المشاركة في الاجتماع الثالث التنسيقي حول إزالة «مخيم الركبان».

ولفت إلى أن أميركا، تواصل الإصرار على ضرورة حل مشكلة «مخيم الركبان»، في شكل مشاورات ثلاثية لممثلي روسيا وأميركا والأردن، وقال: «إننا نعتبر العمل دون مشاركة ممثلي الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، دون مشاركة ممثلي الحكومة السورية، غير فعال»، مشيراً إلى أن أميركا تتبع سياسة معسكرات الاعتقال في «الركبان».