أزمة خانقة بالبنزين والمازوت في حماة .. توقعات بارتفاع إنتاج الغاز المنزلي 75 بالمئة

توقع مصدر في «محروقات» ارتفاع إنتاج الغاز المنزلي إلى 700 طن يومياً أي بزيادة 75 بالمئة عن الإنتاج الحالي البالغ 400 طن على حين الحاجة اليومية هي 1200 طن، إضافة إلى إنتاج 16 مليون متر مكعب من الغاز المسال يومياً. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المصدر إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز شمال المنطقة الوسطى الذي سيتم افتتاحه قريباً ستكون قريبة للطاقة الإنتاجية لمعملي الغاز الموجودين في منطقة ابن حيان والفرقلس، مؤكدا أن مادة الغاز المنزلي حالياً متوافرة وتغطي احتياجات السوق وتم ضبط التوزيع بشكل كامل مع تطبيق نظام توزيع مادة الغاز عبر البطاقة الذكية، ومبيناً أن تخفيض المدة المحددة لتسليم الغاز للمواطنين مرهون بتوافر المادة بشكل أكبر. وأشار المصدر إلى أن تطبيق نظام توزيع مادة الغاز عبر البطاقة الذكية في ريف دمشق سيبدأ 28 الشهر الحالي وبعدها سيتم تعميمها على المحافظات.

وفي حماة كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في مجلس المحافظة مسعف علواني أن أزمة المحروقات تفاقمت نتيجة شح الوارد اليومي من مخصصات المحافظة من مادتي البنزين والمازوت، مؤكداً أنه لا جديد حتى اليوم في هذه الأزمة الخانقة. وأشار علواني إلى أن مخصصات المحافظة من طلبات البنزين انخفضت من 17 إلى 4 طلبات يومياً.