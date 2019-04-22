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بناء على طلب منها … «النقل» توافق على عبور الخطوط القطرية عبر الأجواء السورية

| الوطن

الثلاثاء, 23-04-2019

وافق وزير النقل علي حمود على منح الخطوط الجوية القطرية إذناً بالعبور فوق ‏الأجواء السورية بناءً على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى مؤسسة الطيران المدني السورية بالوزارة.
وجاء ذلك من مبدأ المعاملة بالمثل باعتبار أن «السورية للطيران» تعبر الأجواء ‏القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طوال فترة الحرب، إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة ‏للدولة.
واعتبر وزير النقل علي حمود في تصريح له نشرته صفحة الوزارة أن الخطوة مهمة جداً لجهة خفض التكاليف وتوفير الوقت بسبب اعتكاف عدد ‏كبير من شركات الطيران المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب على ‏سورية، مشيراً إلى ما يرتبه ذلك من عبء إضافي على سعر التذكرة والوضع الفني ‏للطائرات ووقت الشركة والمسافر وخصوصاً أن وقت الالتفاف حول سورية يبلغ نحو ‏ساعة ونصف ما يتسبب بخسائر كبيرة على هذه الشركات.

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