بناء على طلب منها … «النقل» توافق على عبور الخطوط القطرية عبر الأجواء السورية

وافق وزير النقل علي حمود على منح الخطوط الجوية القطرية إذناً بالعبور فوق ‏الأجواء السورية بناءً على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني القطرية إلى مؤسسة الطيران المدني السورية بالوزارة.

وجاء ذلك من مبدأ المعاملة بالمثل باعتبار أن «السورية للطيران» تعبر الأجواء ‏القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طوال فترة الحرب، إضافة إلى ما يحققه استخدام الأجواء السورية من إيرادات إضافية بالعملة الصعبة ‏للدولة.

واعتبر وزير النقل علي حمود في تصريح له نشرته صفحة الوزارة أن الخطوة مهمة جداً لجهة خفض التكاليف وتوفير الوقت بسبب اعتكاف عدد ‏كبير من شركات الطيران المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب على ‏سورية، مشيراً إلى ما يرتبه ذلك من عبء إضافي على سعر التذكرة والوضع الفني ‏للطائرات ووقت الشركة والمسافر وخصوصاً أن وقت الالتفاف حول سورية يبلغ نحو ‏ساعة ونصف ما يتسبب بخسائر كبيرة على هذه الشركات.