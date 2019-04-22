المعلم يتقبل أوراق السفير الفيتنامي الجديد … دمشق: لن نسمح لمن حاصرنا تحقيق ما عجز عنه بالميدان

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس، أوراق اعتماد سفير فيتنام في طهران نغيوين ماناهين، سفيراً غير مقيم لجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل المعلم بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك» ماناهين، حيث دار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

من جهته أعرب نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، خلال استقباله ماناهين في وقت لاحق أمس، عن الاحترام الذي تكنه سورية قيادةً وشعباً للشعب الفيتنامي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشعب السوري الصامد، الذي قدم أسمى التضحيات وصمد في وجه أعتى أنواع الحصار والضغوط الاقتصادية التي تفرضها أميركا ودول غربية أخرى، لن يسمح لمن حاربوا سورية بشتى الوسائل أن يحققوا في السياسة وأساليب الحصار ما عجزوا عن تحقيقه في الميدان.

بدوره، أشار السفير ماناهين إلى أن هناك إمكانيات ومجالات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وأنه ستجري خلال هذه الزيارة لقاءات مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي لبحث تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.