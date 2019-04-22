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الوفد السوري برئاسة «الجعفري» يغادر الأربعاء … «أستانا 12» الخميس و«الدستورية» على طاولة البحث

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 23-04-2019

تستعد العاصمة الكازاخية «نور سلطان»، لاستضافة جولة جديدة من مباحثات عملية «أستانا» المزمع انطلاقها الخميس المقبل، والتي سيشارك فيها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، في أول اختبار له في الملف السوري.
وعلمت «الوطن»، أن وفد الجمهورية العربية السورية إلى الجولة الـ12 من هذه المحادثات، سيترأسه مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والذي سيغادر دمشق الأربعاء إلى موسكو، ومنها إلى عاصمة كازاخستان.
وبينما أعلنت كازاخستان أن وفد الميليشيات المسلحة أكد مشاركته في المحادثات التي تعتبر روسيا وإيران وتركيا ضامنة لها، قالت الخارجية الكازاخية: إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، أكد مشاركته في المحادثات ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مدير دائرة آسيا وإفريقيا بالوزارة، أيدربك توماتوف، قوله للصحفيين: «أكد بيدرسون مشاركته، وإننا ننتظره».
وبحسب «روسيا اليوم» فإنه من المتوقع أن تتمحور هذه الجولة من المفاوضات حول طرق تحريك العملية السياسية بهدف إنهاء العمل على تشكيل وبدء عمل لجنة مناقشة الدستور، إضافة إلى مسألة انضمام المراقبين الجدد للعملية ومسائل أخرى.
وأمس، أجرى وزير الخارجية الروسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسبما أوردت وزارة الخارجية الروسية في بيان، ذكرت فيه أن الطرفين بحثا «ملفات التعاون الثنائي وجدول الاتصالات المستقبلية»، إضافة إلى تبادلهما الآراء حول «بعض القضايا الملحة من الأجندة الدولية والإقليمية»، بما في ذلك الدفع بالتسوية في سورية، في سياق التحضير للقاء الـ12 الدولي ضمن «صيغة أستانا».
وفي وقت جرى فيه الحديث عن ضم دول جديدة إلى محادثات «أستانا» من ضمنها لبنان، أكدت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية بحسب موقع «الميادين نت» الإلكتروني، عدم مشاركة لبنان في جولة الخميس المقبل، وقالت المصادر: إن «لبنان ينتظر الدعوة الرسمية من كل من روسيا وإيران وتركيا، للمشاركة في المحادثات المقبلة وليس التي ستعقد هذا الشهر».

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