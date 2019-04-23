الأرض في خطر

حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا من أن كوكب الأرض يتعرض بالفعل لخطر جدي بسبب ما يقوم به البشر، مشددة على أنه قد آن الأوان لنقوم بإصلاح الضرر وحماية الكوكب واستعادة دورات حيويته الطبيعية.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن اسبينوزا قولها في كلمة ضمن فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الدولي لأمنا الأرض»: إن التدهور المناخي يتزايد مع إزالتنا الغابات وتجفيفنا الأنهار وتلويثنا المياه، مشيرة إلى نفوق أنواع من الكائنات الحية عاماً بعد عام بسبب التغيرات المناخية والتلوث.

وأضافت: «إننا نحيا في ظل أزمة مناخية بارتفاعات متطرفة في درجات الحرارة وبروز الظواهر المتطرفة التي صارت تتكرر بشكل متزايد وبحدة أعظم حيث أثرت عام 2017 وحده في أكثر من 70 مليوناً من البشر حول العالم إضافة إلى الظواهر الأحدث مثل إعصار إيداي في مالاوي وزيمبابوي.

ونبهت اسبينوزا إلى ضرورة احترام دورات الحياة الحيوية والمساهمة في التنوع البيولوجي الهائل حتى يستمر العالم ويزدهر.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر كلمة مسجلة: إن ما يحصل يذكرنا بالحاجة العاجلة لحماية الكوكب من آثار تغير المناخ، مطالباً بأن تتخذ الدول والحكومات في اليوم العالمي للأرض وفي كل الأيام كل ما يمكنها من إجراءات لوقف تغير المناخ.

و«أمنا الأرض» مناسبة عالمية سنوية بادرت إليها الأمم المتحدة لأول مرة في 22 من نيسان عام 2009 لإذكاء الوعي العام في كل أنحاء العالم بالتحديات الماثلة فيما يتصل برخاء الكوكب وأنماط العيش التي يدعمها.

ولا يمكن لنحو 30 بالمئة من المرضى الخضوع لعلاج الضغط الهوائي المتقطع الذي يمارس ضغطاً على عضلات الساق وأيضاً في حالات الإصابة بقرحة في الساق أو جروح في الجلد أو تجمع السوائل في الساق.