ندوة «سعيد الأفغاني علّامة النحو وأستاذه» في مكتبة الأسد

تنعقد في السادسة من مساء اليوم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ندوة «قامات في الفكر والأدب والحياة» الشهرية الثالثة بعنوان «سعيد الأفغاني علّامة النحو وأستاذه».

ويشارك في الندوة التي يديرها إسماعيل مروة كل من إبراهيم عبد اللـه وحسن مروة ومازن المبارك.

ولد الأفغاني عام 1909 بدمشق، ووالده جاء لسورية مهاجراً من كشمير وتزوج من دمشقية، نشأ ييتم الأم، وتعلم في مدارس دمشق، ثم انتسب لمدرسة الأدب العليا فيها (نواة كلية الآداب) وتخرج فيها، فعين في سلك التعليم.

وتعلَّم بمدارس دمشق في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ثم الثانوية في مكتب عنبر ودار المعلمين، وتخرج سنة 1928م، ثم التحق بمدرسة الآداب العليا في الجامعة السورية، وتخرج فيها سنة 1932م.

عُيِّن معلماً في بلدة منين سنة 1928م، ثم تنقَّل بين عدة مدارس بدمشق، حتى استقر مدرساً في مدرسة التجهيز الأولى بدمشق، ولما أُنشئت كلية الآداب بالجامعة السورية عُيِّن فيها أستاذاً مساعداً وتدرج في وظائفها حتى أصبح عميداً لكلية الآداب من عام 1961 إلى 1963م، ورئيساً لقسم اللغة العربية، ومدرس النحو وعلومه حتى أُحيل إلى التقاعد في 1968، ثم درَّس في عدد من الجامعات العربية قبل أن يرحل عن دنيانا عام 1997.