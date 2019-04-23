الدوري الإسباني شارف على الحسم

بعدما توج باريس سان جيرمان رسمياً ببطولة الدوري الفرنسي لموسم 2018/2019 وذلك قبل 5 جولات من نهايته عقب تعادل أقرب ملاحقيه ليل على أرض تولوز من دون أهداف قبل أن يحتفل لاعبو الباريسي باللقب الثامن بتاريخه بالفوز على موناكو بثلاثة أهداف لهدف كان صاحب الفضل فيها هداف الليغ آن ونجم الإمارة السابق كليان مبابي.

وبعد تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي والخامسة والثلاثين في تاريخه إثر فوزه يوم السبت الفائت على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف، وبعدما عزز البرشا والأتلتي موقعيهما في الليغا بفوزين صعبين على خصمين باسكيين نجد أن برشلونة اقترب كثيراً من الحفاظ على اللقب، فالمتصدر اكتفى بهدفين لهدف على ضيفه سوسيداد بينما وصيفه خطف هدفاً متأخراً من أرض إيبار وأمس بدأت الجولة الرابعة والثلاثون، حيث يأمل البرشا التسريع في حسم اللقب كي يتفرغ لمواجهة نصف نهائي الشامبيونز أمام ليفربول.

اقتراب البرشا

حلّ برشلونة أمس ضيفاً على ألافيس منشداً الظفر بالنقاط الثلاث التي تقربه من الحسم وخاصة أنه يتفوق بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد وكذلك يتفوق بفارق المواجهة، ويسعى ميسي متصدر الهدافين برصيد 33 هدفاً لزيادة رصيده في سعيه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي وخاصة مع اقتراب مهاجم سان جيرمان مبابي.

وبعيداً إن اللقب قريب الحسم لمصلحة برشلونة نجد أن أندية مدريد الثلاثة ستحقق سابقة بتأهلها لدور الأبطال دفعة واحدة، فأتلتيكو يبدو الأقرب للبقاء وصيفاً وهو استقبل أمس فالنسيا، والريال مطمئن على المركز الثالث وهو يلعب غداً بضيافة جاره خيتافي الرابع الباحث عن النقاط في ظل المنافسة الشرسة من إشبيلية وفالنسيا، حيث جمع خيتافي حتى الآن 54 نقطة مقابل 52 للناديين المذكورين.

مباريات الأسبوع 34

• الثلاثاء: هويسكا * إيبار وبلد الوليد * جيرونا وألافيس * برشلونة.

• الأربعاء: أتلتيكو مدريد * فالنسيا (8.30)، ليغانيس * بلباو، إسبانيول * سلتا فيغو (9.30)، ليفانتي * بيتيس (10.30).

• الخميس: إشبيلية * رايو فاليكانو (8.30)، سوسيداد * فياريال (9.30)، خيتافي * ريال مدريد (10.30).