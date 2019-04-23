المعسعس: مباراة الوثبة بداية رد الاعتبار

يخوض الساحل أولى مبارياته بالدوري بقيادة مدربه فراس معسعس عندما يحل ضيفاً على الوثبة في حمص وهي مباراة مهمة لدخول المنطقة الدافئة لنادي الساحل.

الساحل دخل مرحلة جديدة وخاصة من الناحية المعنوية بعد مباراة الحرفيين وشاهدنا عودة الروح عند لاعبيه وكوادره ووقوف الإدارة إلى جانب الفريق ولكي نضعكم أكثر بصورة هذه المباراة التقينا مدرب الفريق فراس معسعس وتركنا له حرية الحديث فقال:

مباراة الوثبة نعتبرها الأهم والمفتاح وهي بداية رد الاعتبار وعودة الثقة ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المباراة، فالوثبة فريق زاخر بالنجوم ومتطور ويحقق نتائج ممتازة بالفترة الأخيرة مع الكابتن رافع خليل، ونحن نعمل خلال الأسبوع على العامل الذهني والإعداد النفسي، الأهم حالياً للفريق وهو أنه يحتاج جهوداً مضاعفة، والجدير ذكره أن الوثبة كان قد فاز ذهاباً بهدف لمدافعه منهل كوسا، ومعلوم أن الساحل حقق نتائج جيدة مع المعسعس في مرحلة الذهاب قبل اعتذاره عن إكمال المشوار لأسباب متعددة.