براعم طرطوس إلى نصف النهائي

تأهل منتخب طرطوس للبراعم المشارك في مهرجان الربيع بحماة إلى الدور نصف النهائي بعد تعادله باللقاء الأول مع عمال حماة بهدف لهدف وفوزه بالثاني على سلمية بأربعة أهداف مقابل هدف وسيلتقي منتخب طرطوس فريق الطليعة.

والجدير ذكره أن هذا المنتخب يضم مواهب مميزة أمثال محمد نجار، مازن زكريا، محمد تنبوك، خضر شاتيلي، محمد منصور.، علي ناصيف، حيدرة عبد الرحيم، سعد المصري.، علاء نظام، فايز موسى، عمر حجوز، جمعة الحسين وغيرهم.

ويشرف على المنتخب كمدير فني الكابتن باسم الشيخ يوسف والكابتن محمود أحمد مدرباً وهذا الأمر هو في مصلحة إدارة نادي الساحل للعناية والاهتمام بهذه المجموعة الجيدة من اللاعبين، لكن ومع كل أسف الإدارة لا تلتفت إلى قواعدها ولا توليهم الاهتمام المطلوب وخاصة فريق الشباب الذي بات على بعد خطوة من الهبوط للدرجة الأولى نتيجة إهمال الإدارة له، ولقد ذكرنا سابقاً بأن وجود قواعد جيدة هو لمصلحة النادي فنياً ومادياً وإدارة النادي آخر همها الاهتمام بقواعدها.