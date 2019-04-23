أربعة لقاءات في أولى إياب سلة الرجال: الكرامة يستضيف الجيش

عناوين مرحلة الذهاب نفسها تقريباً تنطلق يومي الجمعة والسبت القادمين على مباريات المرحلة الأولى من إياب سلة الرجال بأربعة لقاءات، ويبدو أن الفرق قد أخذت استراحة قصيرة بين المرحلتين سارعت خلالها إلى تصحيح أخطائها، وإعادة ترتيب أوراقها، وخاصة الفرق الساعية للهروب من شبح الهبوط، فيما الفرق المنافسة تعرف مقدرات بعضها البعض، وما عليها سوى تصحيح بعض الهفوات لتكون جاهزة للمنافسة من جديد على الصدارة وتأكيد الجدارة.

عناوين المرحلة الأولى سهلة في بعضها، وصعبة التوقع في بعضها الآخر، وخاصة عندما تتواجه فرق الوسط، لذلك سنكون على موعد جديد من الإثارة والقوة لكون هاجس جميع الفرق هو الفوز، وأي خسارة لن يكون لها حسابات جديدة ومبدأ التعويض غائب.

محسومة

أول لقاءات هذه المرحلة ستنطلق صافرتها من طرطوس عندما يحل الجيش الوصيف في مرحلة الذهاب ضيفاً ثقيلاً على الساحل الأخير في لقاء سيكون أشبه بحصة تدريبية لفريق الجيش نظراً لفارق الخبرة والتحضير، ومن المتوقع أن يشرك مدربه لاعبي الصف الثاني، فيما الساحل الذي لم يذق طعم الفوز في مرحلة الذهاب يدرك أن مهمته شبه مستحيلة أمام فريق يتفوق عليه بكل شيء، ومع ذلك سيلعب بشكل جيد أمام ما بقي من جمهوره وسيسعى للخروج بأقل النتائج خسارة، مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الجيش بواقع (99-51).

ندية وقوية

في التوقيت نفسه وإنما في حمص يلعب النصر صاحب المركز التاسع بضيافة الكرامة الخامس في لقاء مهم لكلا الفريقين، فالكرامة يدرك أن ضيفه مقهور من نتائجه، وسيلعب من أجل الفوز ولا بديل عنه، لأن أي خسارة جديدة للنصر يعني فقدان آماله في البقاء بدوري الأضواء، لذلك سيلعب الكرامة بهدوء أكثر على أمل امتصاص فورة لاعبي النصر، ولدى الكرامة أوراق رابحة وفاعلة كثيرة، وإن لحقت ببعض لاعبيه لعنة الإصابات غير أن دكة بدلائه باتت جيدة وجاهزة، أما النصر فيعرف أن طريقه للفوز لن يكون مفروشاً بالورود، وأنه سيواجه فريقاً يتطلع للاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة، لذلك اللقاء سيكون لاهباً منذ بدايته، والنتيجة أقرب للكرامة الذي سيلعب على أرضه وبين جمهوره، نتيجة لقاء الذهاب حسمها الكرامة (81-66).

وتستكمل مباريات المرحلة الأولى يوم السبت بلقاءين حيث سيلعب النصر بضيافة الساحل، وكلا الفريقين يسعيان لتضميد جراحهما على حساب بعضهما البعض، لقاء الذهاب حسمه النصر بواقع (83-56).

وفي حمص يستضيف الكرامة الجيش في لقاء يتوقع أن يحفل بكثير من عناصر القوة والندية، فالجيش بطل الكأس يدرك أنه سيواجه فريقاً تغلب الحماسة على أدائه، وخاصة أن الكرامة سيلعب على أرضه وبين جمهوره، لكن فارق الخبرة والتحضير يصبان بمصلحة الجيش المدجج بأفضل اللاعبين، لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين انتهى جيشاوياً بنتيجة ( 87-67).

ترتيب الفرق مع نهاية الذهاب

تمكن الجلاء من حسم صدارة مرحلة الذهاب برصيد ( 17) نقطة من ثمانية انتصارات، وخسارة واحدة، فيما حل الجيش في مركز الوصافة برصيد (17) نقطة من ثمانية انتصارات، وخسارة وحيدة أمام الجلاء.

وحل الاتحاد في المركز الثالث برصيد (16) نقطة من سبعة انتصارات وخسارتين، وجاء الوحدة في المركز الرابع بأربع عشرة نقطة من خمسة انتصارات، وأربع خسارات، وحل الكرامة بالمركز الخامس برصيد (14) نقطة من خمسة انتصارات وأربع خسارات، فيما نجح الثورة في حجز المركز السادس برصيد (13) نقطة من أربعة انتصارات، وخمس خسارات، وحل الحرية في المركز السابع برصيد (12) نقطة من ثلاثة انتصارات وست خسارات، وجاء اليرموك ثامناً برصيد (12) نقطة من ثلاثة انتصارات وست خسارات، وحل النصر في المركز التاسع برصيد(11) نقطة من فوزين وسبع خسارات، فيما احتل المركز الأخير فريق الساحل من دون أي انتصار، وتسع خسارات وبرصيد تسع نقاط.

دوري السيدات

خطت سيدات نادي الثورة بكرة السلة خطوة مهمة نحو الظفر بلقب بطولة الدوري وذلك بعد فوزهن في اللقاء الأول من نهائي البطولة على مثيلاتهن سيدات نادي الوحدة بواقع (74/49) بعد مباراة قوية وندية من الفريقين مع أفضلية واضحة للثورة الذي بدا أكثر ثقة وقوة وتركيزاً، وبدا واضحاً أنه استفاد من مشاركته الأخيرة في بطولة غرب آسيا من حيث فرص الاحتكاك مع فرق قوية، فيما الوحدة قدم مستوى جيداً وبدا متأثراً بالتغييرات التي طرأت عليه هذا الموسم، يذكر أن الفريقين سوف يتقابلان في اللقاء الثاني من النهائي يوم الإثنين المقبل وفي حال تعادل أدوار الفوز والخسارة سوف يلجأان للقاء فاصل لتحديد هوية بطل الدوري لهذا الموسم.