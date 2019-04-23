سورية

نتنياهو يواصل استفزازاته ويقوم بـ«جولة عائلية» في الجولان!

| الوطن- وكالات

الأربعاء, 24-04-2019

واصل رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسته الاستفزازية بشأن الجولان العربي السوري المحتل، حيث قام بـ«جولة عائلية» فيه ترافقت مع تزايد الأنباء عن اقتراب إعلان الإدارة الأميركية عن ما يسمى «صفقة القرن».
ونشر نتنياهو صورة عبر حسابه في موقع «تويتر» أثناء قيامه بـ«جولة عائلية» في الجزء المحتل من الجولان بمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي، وكتب تغريدة: «ما أجملك يا أرض إسرائيل»، وذلك بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني.
تأتي زيارة نتنياهو بعد تصدر حزب «الليكود» الذي يتزعمه، نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، بحصوله على 37 مقعداً، والتي سبقها بأسابيع قليلة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بـ«سيادة» كيان الاحتلال على الجزء المحتل من الجولان، الذي أكدت العديد من التقارير أنه كان يهدف إلى دعم نتنياهو في الانتخابات.
وبعد لحظات من توقيع الإعلان الأميركي، اعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء، أن اعتراف ترامب «اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سورية ضارباً عرض الحائط بكل ردود الفعل الدولية المستنكرة لهذا القرار»، كما لاقى الإعلان رفضاً دولياً واسعاً حتى من حلفاء الولايات المتحدة الأميركية.
وفي إطار سياسته التهويدية للأراضي العربية المحتلة بدأ كيان الاحتلال بعد الإعلان الأميركي الكشف عن مخططات لبناء مستوطنات جديدة في الجولان ونقل ما يقرب من 300 ألف مستوطن إليه.
كما أدخلت الخارجية الأميركية تعديلات على سياستها تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في أميركا كـ«إسرائيليي» الأصل.
وقبل أشهر قليلة من إعلان الرئيس الأميركي بالاعتراف بـ«سيادة» كيان الاحتلال على الجزء المحتل من الجولان، أعلن اعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.
تأتي كل هذه الإجراءات الأميركية المتسارعة فيما يتعلق والأراضي العربية المحتلة وممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وسط تزايد الحديث عن تحضيرات تقوم بها أميركا و«إسرائيل» وبمساعدة حلفائهما في المنطقة والعالم لإعلان ما تسمى «صفقة القرن» المزعومة لتصفية القضية الفلسطينية.

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