دعا الكونغرس للتصويت والاعتراف بالدولة الفلسطينية .. اشتية: قرارات واشنطن أسوأ من «صفقة القرن»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال استقباله في مكتبه في رام اللـه أمس الثلاثاء السيناتور الأميركي رون وايدن: «نرفض صفقة القرن، ولن نقبل باستمرار الوضع الراهن، والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخراً، سواء قطع المساعدات المقدمة للأونروا، أم نقل السفارة للقدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تعد أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن»، وبحث اشتية وايدن آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية.

وأضاف رئيس الوزراء: «الحديث عن ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت ما يسمى الكتل الاستيطانية، يدمر حل الدولتين، ويقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967».

وتابع: «يجب فصل العلاقات الفلسطينية الأميركية عن عملية السلام أو المسار السياسي الذي يجري، وتعثر العملية السلمية لا يجب مواجهته بعقاب أو ابتزاز من الإدارة الأميركية تجاه الفلسطينيين، ونريد منها أن تكون وسيطاً وشريكاً صادقاً في السلام». ودعا اشتية الكونغرس الأميركي أن يحذو حذو برلمانات العديد من الدول نحو التصويت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولرفع الحظر عن منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن جهة ثانية جددت الخارجية الفلسطينية إدانتها الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «معا» إلى تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي.

وبيّنت الخارجية أنه في الأيام القليلة الماضية استشهدت سيدة فلسطينية جراء دهسها من مستوطن بحماية قوات الاحتلال وأصيب طفل فلسطيني بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على قدمه بعد قيامها بتعصيب عينيه وتكبيل يديه عدا عن مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وحذّرت الخارجية من خطورة ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم قتل وتهجير واستيلاء على الممتلكات على يد سلطات الاحتلال والمستوطنين منددة بمرورها من دون أي ردود فعل من جانب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان.