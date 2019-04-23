لا مفاوضات لإعادة العبادي لرئاسة الحكومة العراقية … برلماني عراقي: غير ملزمين بتطبيق قرارات واشنطن ضد إيران

أكد عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة «صادقون» فاضل الفتلاوي أن واشنطن ليست وصية على العراق وقال: «إن قرارها بعدم التمديد لبعض الدول في الإعفاء من حظر استيراد النفط الإيراني لا يعنينا وغير ملزمين بتطبيقه». وشدد الفتلاوي في حديث لموقع «السومرية نيوز» أمس على أن العراق دولة ذات سيادة تعمل من أجل مصالحها فقط وليس مصالح واشنطن وحلفائها، مؤكداً أن مصالح العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي المعيار الوحيد الذي نعمل من خلاله. وحذّر الفتلاوي من أن المضي خلف سياسات أميركا الطائشة ونزعاتها العدوانية لن يقدم للعراق شيئاً سوى الإرهاب والخراب والانعزال عن العالم، داعياً الحكومة العراقية إلى عدم الرضوخ لضغوط واشنطن وعدم الالتزام بقراراتها والعمل وفق مصلحة العراق فقط.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت الاثنين إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني وبالتالي حظر استيراده منها في خطوة تؤكد استمرارها في سياساتها الابتزازية والجائرة تجاه الدول والشعوب الرافضة للهيمنة والاستغلال.

وفي سياق آخر أكد مصدر سياسي عراقي أمس عدم وجود أي مفاوضات بين الكتل السياسية لسحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وإعادة حيدر العبادي لرئاسة الحكومة.

وقال المصدر لـ«روسيا اليوم» إن «الكتل السياسية تتفاوض الآن على ما تبقى من وزارات في حكومة عبد المهدي»، موضحاً أن «الشق الثاني من المفاوضات يتعلق بكيفية إعادة العمل وفق التحالفين الكبيرين، البناء والإصلاح»، وأضاف: «لم تُطرح في الاجتماعات الرئيسية لقيادات الكتل السياسية أي فكرة حول سحب الثقة من عادل عبد المهدي وإعادة التوافق على حيدر العبادي».

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تناقلت خلال الأيام الماضية أخباراً تُشير إلى وجود حراك سياسي يهدف إلى سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي. وفي سياق منفصل أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس عن إعادة افتتاح جسر مهم في بغداد مغلق منذ عام 2014.

وذكر تصريح لقائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي أن «الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر بإعادة افتتاح جسر يربط بين قضاء أبو غريب ومنطقة الزيدان والمغلق منذ عام 2014».

وأضاف الربيعي «لقد وعدت المواطنين برفع الكتل الكونكريتية والسيطرات وإعادة افتتاح الطرق والجسور المغلقة، ونحن مستمرون بذلك»، مشيراً إلى «أننا لن نبقي أي شارع مغلقاً في العاصمة مستقبلاً».