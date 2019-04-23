مطالبات بإحداث مجلس أعمال بلغاري سوري مشترك

شدد رئيس غرفة التجارة البلغارية السورية تودور تيفانوف على أهمية إحداث مجلس أعمال سوري بلغاري مشترك لتعزيز التعاون بين الشركات السورية والبلغارية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

والتقى أمس الوفد البلغاري الذي يزور دمشق مع غرفة تجارة دمشق لبحث سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، فأعرب تيفانوف عن ثقته بتنمية التبادل التجاري بين البلدين أضعافاً خلال فترة وجيزة عبر تفعيل الاتفاقيات بين الغرفتين.

وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع لـ«الوطن» بأنه تمت دعوة الوفد لمعرض دمشق الدولي، مبيناً أنه سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة البلدين.