اللواء جمعة: لا تهريب للبنزين في دمشق

كشف قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة أنه ضمن المدينة لم يحدث أي حالات تهريب أو احتكار لمادة البنزين أثناء الأزمة سواء كان التهريب من خارج البلاد للداخل أم العكس، مضيفاً: صحيح كان هناك ازدحام إلا أن الوقود كان موجوداً في أغلب المحطات.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى جمعة أن الازدحام بالمدينة كان نتيجة تحديد الكمية على المحطات، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من المواطنين التزموا بدورهم أثناء تزويد سياراتهم بالمادة من دون حدوث مشكلات.

وأوضح جمعة أن دور الشرطة كان على المحطات تنظيمياً ووقائياً لمنع حدوث مشاكل.