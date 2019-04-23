الأولى

اللواء جمعة: لا تهريب للبنزين في دمشق

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 24-04-2019

كشف قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة أنه ضمن المدينة لم يحدث أي حالات تهريب أو احتكار لمادة البنزين أثناء الأزمة سواء كان التهريب من خارج البلاد للداخل أم العكس، مضيفاً: صحيح كان هناك ازدحام إلا أن الوقود كان موجوداً في أغلب المحطات.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى جمعة أن الازدحام بالمدينة كان نتيجة تحديد الكمية على المحطات، مشيراً إلى أن 90 بالمئة من المواطنين التزموا بدورهم أثناء تزويد سياراتهم بالمادة من دون حدوث مشكلات.
وأوضح جمعة أن دور الشرطة كان على المحطات تنظيمياً ووقائياً لمنع حدوث مشاكل.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 24-04-2019

في «مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي» وبمشاركة 100 دولة ومقاطعة «الناتو» … نقاشات حول إعمار سورية وعودة اللاجئين

الأربعاء, 24-04-2019

رغم عجزها المستمر في تذليل العقبات أمام تنفيذ بنود «المنزوعة السلاح» … تركيا «متفائلة» بحذر من نتائج «أستانا ١٢» وتتهرب من تطبيق «اتفاق إدلب»

الأربعاء, 24-04-2019

مطالبات بإحداث مجلس أعمال بلغاري سوري مشترك

الأربعاء, 24-04-2019

عبد الهادي: نثق بأن سورية سترحب بأي مريض فلسطيني بمستشفياتها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock