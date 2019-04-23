استثمار مرفأ طرطوس من الأصدقاء الروس … الحكومة: لن يتم ادخار أي جهد لتأمين المشتقات النفطية

أكد مجلس الوزراء أن ملف المشتقات النفطية بكل مكوناته قيد المتابعة على مدار الساعة ولن يتم ادخار أي جهد أو مسعى لإعادة القطاع إلى ما كان عليه وتأمين متطلبات المواطنين من هذه المواد.

وراجع المجلس في جلسته أمس واقع المشتقات النفطية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لرفع مستوى الإنتاج المحلي وفتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عبر المحطات المتنقلة وإعادة تشغيل المحطات المتوقفة، كما ناقش واقع التوريدات في ظل الإجراءات الأحادية الجانب والقسرية المفروضة على الشعب السوري.

وناقش المجلس مشروع إدارة واستثمار وتشغيل مرفأ طرطوس من الأصدقاء في جمهورية روسيا الاتحادية وتطويره ليصبح منافساً على المستوى الإقليمي ويسهم بتحقيق جدوى اقتصادية وتعزيز الإيرادات المالية التي تعود بالفائدة المشتركة، إضافة إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرفأ في تأمين احتياجات سورية من مختلف المواد.

وفيما يتعلق بموضوع النقل الداخلي شدد المجلس على ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود الموقعة لاستيراد باصات النقل الداخلي وصيانة المتوقفة والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية لإمكانية استفادة المسرحين من خدمة العلم في التعيين بقطاع النقل الداخلي بصفة سائقين.

كما كلف المجلس وزارة الصناعة بإحداث وحدات إنتاجية «صغيرة» لصناعة الألبسة الجاهزة في منشآتها بالمحافظات لتؤمن فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى وتسهم بتحقيق ريعية اقتصادية إضافية للمنشأة.

من جهته أشار رئيس المجلس عماد خميس خلال الجلسة إلى متابعة موضوع تعويض الفلاحين عن الأضرار الزراعية التي لحقت بمحاصيلهم نتيجة الأحوال الجوية وتعزيز خطة النقل الداخلي في المحافظات السورية ومتابعة موضوع تعويضات المتقاعدين.