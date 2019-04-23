عبد الهادي: نثق بأن سورية سترحب بأي مريض فلسطيني بمستشفياتها

أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي، أن موضوع الطلب من الحكومة السورية لاستقبال المرضى الفلسطينيين في مستشفياتها غير مستبعد، لافتاً إلى أنه وبناء على العلاقات الإستراتيجية بين سورية وفلسطين، فإن كل القضايا التي تخدم الشعب السوري والفلسطيني مطروحة للبحث، وقال: «نحن واثقون بأن الحكومة السورية ليس لديها مانع، وسترحب بأي جريح أو أي مريض فلسطيني سيحول إليها». وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، لفت عبد الهادي إلى أن الحكومة الفلسطينية ترحب بمشاركة سورية بمعالجة الجرحى والمرضى الفلسطينيين، مؤكداً أن القرار الفلسطيني ثابت بخصوص منع تحويل أي مريض أو جريح فلسطيني إلى المستشفيات الإسرائيلية.

عبد الهادي وصف العلاقة مع سورية بأنها علاقة أخوة وتعاون في إطار موقف سياسي واحد، وقال: «همنا وقضيتنا واحدة وخاصة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يخرق اليوم كل القرارات الدولية والساعي لتنفيذ صفقة القرن، التي هي ليست متعلقة بفلسطين فقط».