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سائح نرويجي يوثق آثار الدمار التي خلفها «داعش» في تدمر

| سانا

الخميس, 25-04-2019

قطع سائح نرويجي آلاف الكيلومترات للوصول إلى مدينة تدمر وزيارتها والاطلاع على حضارتها وإرثها الإنساني وتوثيق آثار الدمار التي خلفها تنظيم «داعش» الإرهابي وطال أبرز الأوابد الأثرية.
وعبر السائح الكسندر الذي يعمل محامياً عن مدى حزنه وألمه الشديدين لما شاهده من تخريب للثقافة البشرية من أعداء الإنسانية آملاً أن تسهم المنظمات الدولية المختصة بالترميم الأثري في إعادة إعمار تلك الصروح التاريخية.
وأشار إلى أن قدومه بمفرده إلى سورية يسمح له بمقابلة أكبر عدد من الناس الذين أظهروا مدى احترامهم وحبهم للزوار، ما يؤكد أن الشعب السوري طيب ومضياف ويأمل بحياة مستقرة وآمنة على عكس ما تروج له أكثر وسائل الإعلام الغربية.
ولفت إلى أن مشاهداته سينقلها إلى أصدقائه ومعارفه عند عودته لبلده وعدد كبير منهم متشوق لمثل هذه الزيارة.

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