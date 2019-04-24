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تخطي وجبة الإفطار يعرضك للخطر!

| وكالات

الخميس, 25-04-2019

وجدت دراسة جديدة أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 87 بالمئة.
وقام باحثو جامعة «آيوا» الأميركية، بتحليل بيانات 6550 فرداً، ممن تزيد أعمارهم على 40 عاماً، على مدى 18 سنة تقريباً.
وعُرضت على المشاركين استطلاعات دورية، تضمنت السؤال التالي: «كم مرة تتناولون وجبة الإفطار؟». وتبين أن معظمهم (59 بالمئة) يتناولون وجبة الإفطار يومياً، ولكن 5.1 بالمئة منهم لم يتناولوها قط، و10.9 بالمئة نادراً ما يتناولونها، في حين يتخطى 25 بالمئة من الأفراد وجبة الإفطار بضعة أيام.
ووجد فريق البحث صلة واضحة بين عادات الإفطار ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، رغم وجود بعض المحاذير.
وتبين أن أولئك الذين تخطوا تناول الطعام في الصباح، أكثر عرضة بنسبة 87 بالمئة للإصابة بأزمات قلبية.
وتعد وجبة الفطور مهمة للغاية لأنها تحافظ على استقرار ضغط الدم، ما يمنع المشكلات الصحية.
وقال الباحثون: إن الأفراد الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، التي تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة غير صحية.
وجاءت النتائج، التي نُشرت في الكلية الأميركية لأمراض القلب، بعد أيام من إطلاق دراسة مماثلة أظهرت أن الأشخاص، الذين يتخطون وجبة الإفطار والعشاء في وقت متأخر، هم أقل عرضة للنجاة من الأزمة القلبية.

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