عابد فهد لجورج وسوف: صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة

شارك النجم السوري جورج وسوف متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي برومو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان «سكت الكلام»، وهي من إخراج أحمد المنجد.

وشوّق سلطان الطرب محبيه بمشاهد قوية من العمل الذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويظهر في الكليب إلى جانب الوسوف النجمان عابد فهد وميلاد يوسف، إضافة إلى الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب.

ويبدو أن الكليب سيكون في إطار درامي مشوق وسيلعب فهد دور صديق الوسوف، حيث ظهر وهو يقول له: «بتعرف يا أبو وديع صرت خاف امشي وادعس على شي دمعة من كثر ما بكيت».