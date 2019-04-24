رافع لن يعلق على التعليك!

بات مدرب فريق الوثبة رافع خليل أكثر مدربي فرق الدوري الممتاز تعرضاً للإشاعات وكان آخرها خبر إقالته الذي انتشر سريعاً على صفحات التواصل الاجتماعي عقب عودة فريقه الحمصي من دمشق بتعادل صادم لجماهير الوثبة مع فريق الشرطة ضمن مباريات الأسبوع التاسع من إياب دوري المحترفين!!

ووصلت التعليقات الفيسبوكية إلى الاستهزاء بإمكانيات المدرب خليل عندما سخر منه أحد مشجعي ناديه بوصفه بالمدرب الفاشل الذي لا يصلح لأن يكون مدرباً للفيشة!!

لكن مدرب الوثبة لم يكترث لتلك السخافات المعروفة الأسباب والدوافع وقد وضعها خلف ظهره واصفاً إياه بالتعليك المنظم من قلة قليلة تسعى بل تحلم بسماع خبر استقالتي ليأتي من بعدي المدرب الذي يعملون لإظهاره كمدرب إنقاذ وأنا أنفي عبر «الوطن» استقالتي أو إقالتي وسأكون غداً في ملعب حمص لقيادة الوثبة في مباراته مع الساحل وأنا وبكل تواضع أرى أن فريقي لعب أفضل كرة قدم هذا الموسم إلى جانب فريق الجيش وكان قدر الفريق أن يلعب آخر مبارياته في إياب الدوري مع الفرق المهددة بالهبوط التي تقاتل لكسب النقاط بكل ما لديها من قوة وإمكانيات ومن هنا جاء تعادلنا مع الشرطة وجبلة وغداً سنواجه الساحل في ظروف متشابهة وهو الفريق الذي صعدت به شخصياً إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي لكن هذا الأمر بات من الماضي وأنا مدرب محترف أحمل على عاتقي سمعة وكرامة فريق الوثبة وبالتأكيد سنلعب غداً للفوز فقط وسنحصل عليه لأننا الأفضل مع محبتي الكاملة لفريق الساحل والذكريات الرائعة التي أمضيتها معه في طرطوس!!

شكر بعد نقاط الأمان

وليس بعيداً من نادي الوثبة فقد شكر المشرف الفني لفريق الكرامة نبيل السباعي لاعبيه على الجهد الكبير الذي بذلوه في مباراة حطين.

وأضاف السباعي في تعليق على فوز فريقه الكبير بثلاثة أهداف نظيفة على الضيف حطين، في الأسبوع التاسع من إياب الدوري الممتاز: لقد أدى فريقنا مباراة كبيرة ولعب بدم ووجدان معيداً وبنجاح هيبة فريق الكرامة ومعلناً عودته إلى سابق عهده وهذا ما أردنا الوصول إليه بعد الجهود التي بذلناه خلال أسبوع كامل من استلامنا لمهامنا بقيادة الفريق حيث انصبت الجهود على تحسين الحالة النفسية عند الفريق وكذلك إعادة الثقة بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم وعلى خلق الانسجام بينهم واللعب بطريقة حديثة ونقل الكرات القصيرة ومازال العمل مستمراً والأمور بشكل عام باتت أفضل وصار بالإمكان الرهان على الفريق في كسب المباريات والتفاؤل بتحقيق نتائج جيدة تتناسب مع صرح نادي الكرامة العظيم ومن هنا يقول السباعي سنبذل قصارى جهدنا للعودة بكامل نقاط مباراتنا المهمة والكبيرة مع الوحدة بدمشق في الأسبوع العاشر من إياب الدوري رغم اعترافنا بقوة الفريق الدمشقي وسعيه مثلنا للفوز بالمباراة في ملعبه وأمام جمهوره الكبير.