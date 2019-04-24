البرشا يتحضر للتتويج والباريسي للقب ثان والريدز لمواصلة الضغط … ديربيان مهمان لإنتر ودورتموند

تصل البطولات الأوروبية إلى مراحلها الحاسمة هذا الأسبوع الذي قد يشهد تتويج برشلونة بلقب الليغا رسمياً بعدما حسم يوفنتوس وباريس سان جيرمان أمر اللقب في السييراA والليغ آن، فعقب فوزه أمس الأول على ألافيس بهدفين نظيفين لم يعد الكاتالوني بحاجة لأكثر من ثلاث نقاط من ضيفه ليفانتي لإعلان احتفاظه باللقب، وربما لا يحتاج لذلك في حال خسارة أتلتيكو مدريد أمس، على حين تتواصل المنافسة حامية الوطيس في إنكلترا وألمانيا، ففي البريميرليغ يبقى السباق قائماً بين ليفربول ومان سيتي بغض النظر عن نتيجة ديربي مانشستر أمس، ويخوض الفريقان مباراتين سهلتين على الورق أمام هيدرسفيلد وبيرنلي على التوالي، وفي البوندسليغا يخوض دورتموند ديربي الرور مع جاره شالكه تحت ضغط النقطة منتظراً أي تعثر للبافاري الذي يحل ضيفاً على نورنبرغ، وسيكون سان جيرمان على موعد مع رين في نهائي كأس فرنسا الذي يقام على ملعب فرنسا الدولي وذلك للدفاع عن لقبه وهو حامل الرقم القياسي برصيد 12 لقباً على حين يتطلع رين إلى لقب أول في المسابقة منذ 61 عاماً والثالث بتاريخه.

حتى الرمق الأخير

في إنكلترا يستقبل ليفربول في أنفيلد حيث لم يخسر هذا الموسم هيدرسفيلد الهابط رسمياً ويأمل الريدز حصد النقاط الثلاث لوضع منافسه السيتي تحت الضغط، وكان لاعبو كلوب فازوا في 3 مواجهات في الموسمين الماضي والحالي وبمجموع أهداف 7/صفر، وسبق لليفر أن حقق 27 فوزاً هذا الموسم منها 6 أخيرة متتالية مقابل 27 خسارة لضيفه منها 7 أخيرة متتالية.

وفي ألمانيا يتطلع دورتموند للأمر ذاته والضغط على البايرن لكنه يصطدم بجاره شالكه بديربي النهر أحد أكثر الديربيات تقارباً حيث يتفوق الأصفر على الأزرق بفارق فوزين (33 مقابل 31) على مستوى البوندسليغا وتعادلا 29 مرة، وإذا كان دورتموند يطمح إلى صدارة مؤقتة فإن شالكه يسعى لتثبيت موقعه بين كبار ألمانيا فهو لا يبتعد أكثر من 6 نقاط على ثلاثي المؤخرة، ذهاباً فاز الأصفر 2/1.

لقب على الطريق

في الليغا لا يتطلب حسم الليغا أكثر من فوز على ليفانتي أمسية السبت فيسعى البرشا إلى إنهاء المهمة بسلام قبل الدخول بمعترك مواجهة ليفربول الأوروبية، ولم يخسر البرشا سوى مرة واحدة في نيوكامب على حين ضيفه يطمح لكسب أي نقطة قد تعينه للهروب من خطر الهبوط علماً أنه استضاف بيتيس أمس في إطار الجولة 34، للعلم فإن ليفانتي خسر 11 مواجهة كاملة مع البرشا في نيوكامب في الألفية الثالثة.

وفي إيطاليا يأمل يوفنتوس الاحتفال جيداً بلقبه عندما يحل ضيفاً على إنتر في ديربي إيطاليا الكبير وبالمقابل فإن النتيجة تهم المضيف الساعي لتثبيت موقعه في المركز الثالث وربما محاولة انتزاع الوصافة وبكل الأحوال فإن الفوز على الزعيم التوريني يبقى هدفاً أسمى للنييرازوري وخاصة أنه خسر ثلاثاً من أربع مواجهات أخيرة، وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 36

• الجمعة: ليفربول * هيدرسفيلد (10.00).

• السبت: توتنهام * ويستهام (2.30)، واتفورد * وولفرهامبتون، كريستال بالاس * إيفرتون، ساوثهمبتون * بورنموث، فولهام * كارديف سيتي (5.00)، برايتون * نيوكاسل (7.30).

• الأحد: بيرنلي * مان سيتي (4.05)، مان يونايتد * تشيلسي (6.00).

• الإثنين: ليستر سيتي * الآرسنال (10.00).

الإسباني – الأسبوع 35

• السبت: بلباو * ألافيس (2.00)، أتلتيكو مدريد * بلد الوليد (5.15)، ليغانيس * سلتا فيغو (7.30)، برشلونة * ليفانتي (9.45).

• الأحد: فالنسيا * إيبار (1.00)، جيرونا * إشبيلية (3.00)، سوسيداد * خيتافي (5.15)، فياريال * هويسكا (7.30)، رايو فاليكانو * ريال مدريد (9.45).

• الإثنين: بيتيس * اسبانيول (10.00).

الألماني – الأسبوع 31

• الجمعة: أوغسبورغ * ليفركوزن (9.30).

• السبت: دورتموند * شالكه، لايبزيغ * فرايبورغ، فرانكفورت * هيرتا برلين، دوسلدورف * بريمن، هانوفر * ماينز (4.30)، شتوتغارت * مونشن غلادباخ (7.30).

• الأحد: هوفنهايم * فولفسبورغ (4.30)، نورنبرغ * بايرن ميونيخ (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 34

• السبت: بولونيا * إمبولي (4.00)، روما * كالياري (7.00)، إنتر ميلانو * يوفنتوس (9.30).

• الأحد: فروزينوني * نابولي (1.30)، كييفو فيرونا * بارما، سبال * جنوا (4.00)، سامبدوريا * لازيو (7.00)، تورينو * ميلان (9.30).

• الإثنين: أتلانتا * أودينيزي (8.00)، فيورنتينا * ساسولو (10.00).

الفرنسي – الأسبوع 34

• الجمعة: بوردو * ليون (9.45).

• الأحد: ليل * نيم، أنجيه * ريمس، نيس * غانغان، أميان * ستراسبورغ، كان * ديجون (4.00)، سانت إيتيان * تولوز (6.00)، مرسيليا * نانت (10.00).

وتأجلت مباراتا مونبيلييه * سان جيرمان ورين * موناكو.

نهائي كأس فرنسا

• السبت: سان جيرمان * رين (10.00).