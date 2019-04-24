البنزين الحر يصل اللاذقية … بدور لـ«الوطن»: صهاريج تدخّل مباشر للتعبئة بالسعر المدعوم

أكد مدير فرع شركة محروقات اللاذقية سنان بدور لـ«الوطن»، بدء انفراج أزمة البنزين في المحافظة، مضيفاً: إن معظم محطات المدينة ستتوافر فيها المادة خلال اليومين المقبلين.

وأشار بدور إلى وضع صهاريج تدخل مباشر لتعبئة البنزين بالسعر المدعوم لتخفيف الازدحام وإيصال المادة إلى أكبر عدد من المواطنين، لافتاً إلى أن الانفراج التدريجي بمادة البنزين سينعكس إيجاباً على المحافظة ككل.

وأشار مدير فرع محروقات اللاذقية إلى أنه سيتم تخصيص محطة الوقود في شارع الحسيني لتعبئة السيارات بمادة البنزين نوع أوكتان 95 بالسعر الحر 600 ليرة سوريّة، منوهاً بأن التعبئة من دون بطاقة ذكية وبحسب الكمية التي يريدها صاحب السيارة.

وحول حقيقة بيع بنزين مغشوش في عدد من محطات اللاذقية، قال بدور إن المادة ضمن المواصفات القياسية السورية، وتخرج من مستودعات محروقات بصهاريج مرصرصة حتى تصل إلى المحطات، مضيفاً: إنه لم تصل أي شكوى بهذا الخصوص حالياً، ويستطيع صاحب أي محطة التأكد من البنزين قبل استلام أي كمية من الشركة.

وأكد بدور أن توزيع البنزين يتم وفق برنامج يومي لمحطات المحافظة، مشيراً إلى أن كل الأمور تسير على ما يرام ولا توجد أي مشاكل في عمليات التعبئة، إذ لا تزال الكميات المخصصة للسيارات العمومية 20 لتراً لكل 48 ساعة، مقابل 20 لتراً للسيارات الخاصة كل 5 أيام، منوهاً بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء الأزمة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.