بوادر انشقاق في حزب العدالة والتنمية التركي وتحميل أردوغان المسؤولية

انتقد رئيس وزراء النظام التركي السابق أحمد داود أوغلو، والمقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة السياسة الحالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في أول خطاب علني شامل بعد استقالته في أيار 2016.

كما انتقد السياسة الاقتصادية للحكومة، والقيود التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام، وأشار إلى «الضرر» الذي، تسببت به سياسة الحزب الحاكم لمبدأ فصل السلطات في الجمهورية التركية.

في الوقت نفسه، دعا أوغلو قيادة حزب العدالة والتنمية إلى «تقييم كل هذه الموضوعات ورؤيتنا (رؤية الحزب) لمستقبل البلاد بعقلانية وهدوء».

وقد أفادت تقارير سابقة في وسائل الإعلام التركية عن خطط أحمد داود أوغلو والرئيس التركي السابق عبد اللـه غول لإنشاء حزب جديد و«تحدي» أردوغان ولكن، لم يتخذ بعد هذان المسؤولان الكبيران السابقان في تركيا أي إجراء عملي. من جهة أخرى أفاد رئيس المؤسسة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة «روس أوبورون إكسبورت»، ألكسندر ميخييف، بأن توريد أول وجبة من أنظمة «إس 400» الصاروخية الروسية إلى تركيا سيجري في تموز المقبل. وأضاف: إن موسكو وأنقرة قد اتفقتا على نقل جزء من عملية إنتاج هذه الأنظمة إلى الأراضي التركية. وأفاد أيضاً بوجود نية بين تركيا وروسيا لمناقشة «برامج تطوير كل مشاريعنا في مجال إنتاج المحركات والطائرات والمروحيات أثناء معرض «IDEX-2019» الذي سيفتتح في اسطنبول نهاية الشهر الجاري».