السعودية تنوي إبقاء إنتاج النفط في حدود تخفيضات «أوبك»

كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الأربعاء، أن إنتاج المملكة من الخام سيظل في حدود التخفيضات التي تقودها «أوبك».

وقال الفالح: إنه «سيكون هناك تغيير طفيف للغاية» في إنتاج المملكة النفطي في أيار مقارنة مع الشهرين الأخيرين، وإن مخصصات خام «أرامكو» السعودية لشهر حزيران ستتقرر خلال أسبوعين، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وأضاف: إنه «ليست هناك حاجة لزيادة إنتاج النفط بشكل مباشر بعد انتهاء الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لمجموعة دول لشراء النفط الإيراني».

وشدد على أن السعودية ما تزال تستهدف تحقيق توازن في سوق النفط العالمية، كما أكد أنه يسترشد بأساسيات السوق (العرض والطلب) وليس بالأسعار.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعدما أعلنت الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري أنها لن تمدد لما بعد أيار الإعفاءات التي منحتها لثماني دول لشراء النفط الإيراني، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن تعتزم إيصال صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وتعول واشنطن على الرياض وأبو ظبي في تعويض النقص في معروض النفط العالمي، وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقت على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لتلبية الطلب العالمي على الذهب الأسود بعد العقوبات الأميركية على النفط الإيراني ومشتريه. وعقب الإعلان عن القرار الأميركي، أكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة ستنسق مع المنتجين الآخرين للتأكد من توفر إمدادات كافية من الخام للمستهلكين، كما ستعمل على ضمان توازن أسواق النفط.