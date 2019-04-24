المقداد: ضرورة أن تكون برامج «UNDP» شاملة وأن تحدد بالتعاون مع الحكومة

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ضرورة أن تكون مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» شاملة، وأن يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المسؤولة في سورية. وفي تصريح لـ«الوطن»، قال المقداد عقب لقائه المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة والوفد المرافق في مقر الوزارة: ترتبط الجمهورية العربية السورية بعلاقات جيدة مع منظمات الأمم المتحدة وتقوم بعملية تشاور مستمر معها، وقد أتيحت الفرصة أمام هذا الوفد للقاء عدد من المسؤولين السوريين الذين يتابعون ملفات التنمية مثل وزارة الإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة ووزارة الخارجية. ولفت المقداد إلى أنه أكد خلال اللقاء على أن «تكون هذه البرامج التي سيعمل عليها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سورية شاملة وأن يتم تحديدها بالتعاون مع الجهات المسؤولة في سورية».

وأوضح المقداد، أن وهبة والوفد المرافق أكدوا احترامهم لسيادة سورية واستقلالها وتقديرهم لجهود الحكومة السورية كي تتجاوز البلاد الظروف الصعبة في الحرب على الإرهاب. وأشار المقداد إلى أن الوفد أشار إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المنظمة والدولة السورية حول مختلف المشاريع التي سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها في سورية.

بدورها، ذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن المقداد أكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الكوادر والخبرات الوطنية السورية وتوظيف الإمكانات المتاحة لتهيئة البيئة اللازمة لتمكين المهجرين والنازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم وبما يحقق الهدف السامي لهذا التعاون وهو تحقيق التنمية المستدامة والفائدة القصوى للشعب السوري، بما يتوافق مع برامج الأمم المتحدة التنموية وأهداف التنمية المستدامة بعيداً عن الأجندات السياسية أو العراقيل والشروط التي تضعها بعض الدوائر أمام عملية التنمية والتعافي في سورية.

ولفت المقداد إلى أن وهبة أشار إلى رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل في سورية وتقديم حلول تنموية للمشاكل الإنسانية ما يسهم في تقليص الحاجة إلى المساعدات الإنسانية ويرفع قدرة السوريين على الاعتماد على أنفسهم، بحيث يتم التعامل مع المشاكل المستهدفة ومعالجتها والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً وهشاشة.