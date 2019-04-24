أريسيان: المناهج السورية المحدثة ستشير لـ«إبادة وتهجير الأرمن»

كشفت عضو مجلس الشعب السوري، نورا أريسيان عن أن كتاب التاريخ المحدث للصف الثالث الثانوي الذي سيجري تدريسه بدءاً من العام القادم سيشير إلى «السياسة التعسفية التي اتبعتها حكومة الاتحاد والترقي التركية تجاه أبناء المنطقة كالسريان والآشوريين، وإبادة وتهجير الأرمن عام 1915، وإجبار الأرمن على الهجرة إلى سورية».

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أشارت أريسيان إلى أنه جرى نقاش حول أهمية إدراج موضوع إبادة الأرمن ومجازر سيفو للسريان وغيرها من تفاصيل، تخص الفترة العثمانية في المناهج المطورة.

أريسيان لفتت إلى أن الذكرى السنوية لإبادة الأرمن هي فرصة يؤكد فيها السوريون الأرمن على تمسكهم ببلدهم ومواطنيتهم، ومساهمتهم في إعادة بناء وإعمار سورية.