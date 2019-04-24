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5 بالمئة من الشهادات الجامعية والوثائق الواردة من الخارج للتدقيق «مزورة»

| فادي بك الشريف

الخميس, 25-04-2019

كشفت مصادر في جامعة دمشق أن نسبة 5 بالمئة من الشهادات والوثائق الجامعية التي ترسل من خارج البلاد للتدقيق هي مزورة، مؤكدة أن جميع حالات التزوير للتواقيع أو غيرها تحصل خارج سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت المصادر إلى أن هناك لصاقة أمنية لحماية الشهادات من التزوير مطبقة في الجامعة، موضحة أنه عند التأكد من صحة الشهادة تتم العودة إلى رقم وتاريخ صدورها من الكلية للتأكد من جميع الحيثيات الخاصة بها.
وشددت المصادر على ضرورة تطبيق اللصاقة الأمنية على الشهادة في جامعات البلاد منعاً للتزوير على غرار دمشق.

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