5 بالمئة من الشهادات الجامعية والوثائق الواردة من الخارج للتدقيق «مزورة»

كشفت مصادر في جامعة دمشق أن نسبة 5 بالمئة من الشهادات والوثائق الجامعية التي ترسل من خارج البلاد للتدقيق هي مزورة، مؤكدة أن جميع حالات التزوير للتواقيع أو غيرها تحصل خارج سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت المصادر إلى أن هناك لصاقة أمنية لحماية الشهادات من التزوير مطبقة في الجامعة، موضحة أنه عند التأكد من صحة الشهادة تتم العودة إلى رقم وتاريخ صدورها من الكلية للتأكد من جميع الحيثيات الخاصة بها.

وشددت المصادر على ضرورة تطبيق اللصاقة الأمنية على الشهادة في جامعات البلاد منعاً للتزوير على غرار دمشق.