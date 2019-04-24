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أسعد: شاحنات تركية طلبت السماح بمرور الترانزيت من سورية

| وفاء جديد

الخميس, 25-04-2019

أعلن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد عن وجود كتب رسمية تضمنت مطالبة سيارات تركية بالسماح لهم بمرور الترانزيت من سورية، مشيراً إلى سماح الوزارة باستيراد الشاحنات المستعملة لرفد قطاع النقل وزيادة الطاقة النقلية بالبلاد.
وفي كلمة له بندوة الأربعاء التجاري أمس أكد أسعد أن الوزارة في صدد تخفيف الإجراءات بالتعامل مع القطاع الخاص، مشيراً إلى تنظيم عمل شركات الشحن عبر قانون نقل البضائع الذي أحيل على الدراسة.
وشدد مدير مديرية مكتب المدير العام للجمارك محمد الحج ضرورة وجوب تحسين طرق توضيب ونقل البضائع في السيارات الشاحنة السورية.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى مشكلات شركات الشحن المتمثلة في الاعتراض على إلزام أصحابها بالتسجيل في جمعية مكاتب الشحن وتسديدهم لالتزامات مالية تشكل عبئاً عليهم مثل شهادتي المنشأ واتحاد المصدرين إضافة إلى عدم منح التراخيص الإدارية لشركات الشحن في دمشق القديمة.

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