الجلوس لفترة طويلة مرتبط بالوفيات المبكرة

حذرت دراسة أسترالية أجرتها جامعة سيدني من تزايد احتمالات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بأمراض أخرى كالسمنة والسكري والاكتئاب لدى الأشخاص الذين يجلسون أكثر من ست ساعات يومياً دون ممارسة تمارين رياضية لمدة ساعة واحدة على الأقل يومياً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس كبير الباحثين في الدراسة قوله: إن وقت الجلوس يرتبط في الدراسة مع الوفيات المبكرة ووفيات أمراض القلب والأوعية الدموية لدى المجموعات الأقل نشاطاً بدنياً.

وأضاف: إنه على سبيل المثال الأشخاص غير النشيطين جسدياً إذا جلسوا لأكثر من 8 ساعات في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 107 بالمئة مقارنة بأولئك الذين مارسوا نشاطاً بدنياً لمدة ساعة واحدة على الأقل يومياً وجلسوا أقل من 4 ساعات.