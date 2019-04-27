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فيلم «أمينة» يحوز شهادة تقدير السلام في طهران

| الوطن

الأحد, 28-04-2019

حاز الفيلم السوري «أمينة» من إخراج أيمن زيدان شهادة تقدير السلام من إدارة المهرجان خلال حفل ختام مهرجان فجر السينمائي المنعقد في طهران وهو أهم مهرجان سينمائي في إيران.
«أمينة» هو التجربة السينمائية الأولى لزيدان على منصة الإخراج السينمائي، ويتحدث عن سيدة تدعى أمينة «نادين خوري» تقاوم أعباء الحياة بقوة وحزم وهو من أحدث إنتاجات السينما السورية ويستعد للمشاركة في العديد من المهرجانات الإقليمية والعالمية لاحقاً.
الفيلم من تمثيل نادين خوري ولينا حوارنة وقاسم ملحو ورامز أسود وجود سعيد وحازم زيدان وكرم الشعراني وبيدروس برصوميان ونجاح مختار ولمى بدور ومحسن عباس.

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